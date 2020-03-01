Son Dakika › Güncel › Irak'ta yeni hükümetin güven oylaması öncesi protesto (1) - Son Dakika
Irak'ta yeni hükümetin güven oylaması öncesi protesto (1)
6 saat önce
Sağlık görevlilerinin korona virüs şüphesiyle ateş ölçmesi Göstericilerin Irak bayraklarıyla yürüyüş yapması Göstericilerin Ahrar Köprüsü'nden geçerek Tahrir Meydanı'na gitmesi Irak'ın başkenti Bağdat'taki Başbakanlık Ofisi önünde toplanan yüzlerce gösterici, Irak'ta hükümeti...
Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 04:32 Kaynak: AA
Sağlık görevlilerinin korona virüs şüphesiyle ateş ölçmesi
Göstericilerin Irak bayraklarıyla yürüyüş yapması
Göstericilerin Ahrar Köprüsü'nden geçerek Tahrir Meydanı'na gitmesi Irak'ın başkenti Bağdat'taki Başbakanlık Ofisi önünde toplanan yüzlerce gösterici, Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Tevfik Allavi kabinesi için mecliste düzenlenen güvenoyu oturumunu protesto etti. Irak bayrakları taşıyan göstericiler, gösterilerin merkezi Tahrir Meydanı'na doğru yürüdü.
Son Dakika Habur Sınır Kapısı, koronavirüs nedeniyle iki yönlü geçişlere kapatıldı Son dakika: Pegasus Havayolları, koronavirüs nedeniyle İtalya ve Irak seferlerini 16 Mart'a kadar durdurdu Portekizli siyaset bilimci Bruno Maçaes'ten Selçuk Bayraktar'a övgü dolu sözler: Ortadoğu'nun kaderini değiştiren adam Rejim telsizcisi, TSK'nın düşürdüğü uçakları ararken haberi muhaliflerden aldı