Irak'ta yeni hükümetin güven oylaması öncesi protesto (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Irak'ta yeni hükümetin güven oylaması öncesi protesto (1) - Son Dakika

Irak'ta yeni hükümetin güven oylaması öncesi protesto (1)

6 saat önce

Sağlık görevlilerinin korona virüs şüphesiyle ateş ölçmesi Göstericilerin Irak bayraklarıyla yürüyüş yapması Göstericilerin Ahrar Köprüsü'nden geçerek Tahrir Meydanı'na gitmesi Irak'ın başkenti Bağdat'taki Başbakanlık Ofisi önünde toplanan yüzlerce gösterici, Irak'ta hükümeti...

Sağlık görevlilerinin korona virüs şüphesiyle ateş ölçmesi

Göstericilerin Irak bayraklarıyla yürüyüş yapması

Göstericilerin Ahrar Köprüsü'nden geçerek Tahrir Meydanı'na gitmesi Irak'ın başkenti Bağdat'taki Başbakanlık Ofisi önünde toplanan yüzlerce gösterici, Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Tevfik Allavi kabinesi için mecliste düzenlenen güvenoyu oturumunu protesto etti. Irak bayrakları taşıyan göstericiler, gösterilerin merkezi Tahrir Meydanı'na doğru yürüdü.

Irak'ta yeni hükümetin güven oylaması öncesi protesto (1)

Tahrir Meydanı, Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 04:32 Kaynak: AA
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