Irak'taki Haşdi Şabi Başkanı Feyyad: "KDP binasının yakılması suç" - Son Dakika

Irak'taki Haşdi Şabi Başkanı Falih Feyyad, Kürdistan Demokrat Parti (KDP) binasına saldırının suç olduğunu belirterek, yabancı misyon temsilciliklerine saldıranların da Haşdi Şabi grupları olmadığını savundu.

Feyyad, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Haşdi Şabi yanlıları tarafından 17 Ekim Cumartesi günü KDP Bağdat bürosuna düzenlenen baskına dair, "KDP Bağdat bürosunun yakılması bir suç eylemidir ve bu bizim için üzücü olmuştur." dedi.

Parti bayrağı yerine Haşdi Şabi bayrağının asılmasından da utanç duyduklarını ifade eden Feyyad, KDP binasına saldıran 15 kişinin tutuklandığını söyledi.

Bağdat'taki ABD ve diğer yabancı misyon temsilciliklerine yönelik zaman zaman yapılan füzeli saldırılarda Haşdi Şabi'nin parmağı olmadığını savunan Feyyad, "Yabancı temsilciliklere saldıranlar bizimle ilgisi olmayan yasa dışı hareket eden gruplardır. Başbakan liderliğinde inceleme komitesi kuruldu." diye konuştu.

Yeşil Bölge'nin dışına çıkarılacaklar mı?

Haşdi Şabi'nin hükümet binaları ve korunaklı Yeşil Bölge dışına çıkarılması iddialarına ilişkin ise Feyyad, "Yeşil Bölge dışında idari işlerin yürütülmesi için irtibat bürolarımız olacak." dedi.

Feyyad, Salahaddin vilayetinde 8 Sünni vatandaşın kurşuna dizilerek öldürülmesi eyleminde de suçluları belirlemek üzere kurulan inceleme komitesinin sonuçları açıklamasını beklediklerini kaydederek, ülkede faili meçhul suikastlar ve cinayetlere tekrar dönülmesinin imkansız olduğunu vurguladı.

Salahaddin vilayetinde 17 Ekim Cumartesi günü 12 Sünni vatandaş kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişilerce kaçırılmış, 8'i kurşuna dizilerek öldürülmüştü. Olayın arkasında Haşdi Şabi'ye bağlı İran'a yakın milis grup Asayib Ehlilhak Hareketi'nin olduğu iddiaları gündeme gelmişti.