Irak'taki hükümet karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenler için anı köşesi

Irak'ta 25 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösteriler sürüyor. Iraklı göstericiler başkent Bağdat'ın merkezinde yer alan Tahrir Meydanı'nda toplandı. Gösterilerde hayatını kaybedenler için Tahrir Meydanı'nda anı köşesi yapıldı. Anı köşesinde hayatını kaybedenlerin fotoğrafları ile müdahalelerde kullanılan gaz bombası kapsülleri ve mermiler sergilendi. Iraklılar, fotoğrafların önünde mum yaktı.