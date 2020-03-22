- Irak'taki Türk işçilerden sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Son Dakika

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- Irak'taki Türk işçilerden sağlık çalışanlarına alkışlı destek
6 saat önce
- Irak'taki Türk işçilerden sağlık çalışanlarına alkışlı destek Irak'ta bulunan Türk işçileri, korona virüsüne karşı mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlı destek mesajı gönderdi.
- Irak'taki Türk işçilerden sağlık çalışanlarına alkışlı destek
BAĞDAT - Irak'ta bulunan Türk işçileri, korona virüsüne karşı mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlı destek mesajı gönderdi.
Bağdat ve Necef arasındaki otobanda yapım ve onarım çalışması yapan Türk işçileri, Türkiye'de korona virüsle mücadelede canlarını riske atarak özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına destek mesajı gönderdi. İşçiler, sağlık çalışanlarına teşekkürlerini ileterek alkışlarla desteklerini gösterdi.
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 05:51 Kaynak: İHA
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