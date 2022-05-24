Irak'tan gelen kum fırtınası Şırnak'ta hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Irak'tan gelen kum fırtınası Şırnak'ta hayatı olumsuz etkiledi

24.05.2022 10:27

Bir süredir Irak'ta etkili olan kum fırtınası dün geceden itibaren Şırnak'ın merkez, Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde hayatı olumsuz etkiliyor. Yetkililer, zorunlu olunmadıkça dışarıya çıkılmamasını istedi.

Şırnak'ta Irak kaynaklı toz bulutunun etkisi özellikle sınıra yakın ilçelerde etkili olup, hayatı olumsuz etkilerken görüş mesafesi düştü.

GÖZ GÖZÜ GÖRMÜYOR

Kentin silüetini oluşturan Cudi Dağı toz bulutu yüzünden görülmez hale geldi. Belediyelere bağlı itfaiye ekipleri tozların daha da etkili olmaması için ana artelleri sürekli sulayarak tozların etkisini azaltmaya çalışıyor. Sabah erken saatlerinde dışarı çıkan vatandaşların da maske taktığı gözlendi.

Irak'tan gelen kum fırtınası Şırnak'ta hayatı olumsuz etkiledi! Vatandaşlara 'Dışarı çıkmayın' uyarısı yapıldı

"DIŞARI ÇIKMAYIN" UYARISI YAPILDI

Silopi, Cizre ve İdil ilçelerinde etkisini artıran toz bulutu nedeniyle araç ve evlerin balkonları tozla kaplandı. Yetkililer, zorunlu olunmadıkça dışarıya çıkılmaması uyarısında bulundu.

Irak'tan gelen kum fırtınası Şırnak'ta hayatı olumsuz etkiledi! Vatandaşlara 'Dışarı çıkmayın' uyarısı yapıldı
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Irak'tan gelen kum fırtınası Şırnak'ta hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika


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