Irak'tan gelen kum fırtınası Şırnak'ta hayatı olumsuz etkiledi

Şırnak'ta Irak kaynaklı toz bulutunun etkisi özellikle sınıra yakın ilçelerde etkili olup, hayatı olumsuz etkilerken görüş mesafesi düştü.

GÖZ GÖZÜ GÖRMÜYOR

Kentin silüetini oluşturan Cudi Dağı toz bulutu yüzünden görülmez hale geldi. Belediyelere bağlı itfaiye ekipleri tozların daha da etkili olmaması için ana artelleri sürekli sulayarak tozların etkisini azaltmaya çalışıyor. Sabah erken saatlerinde dışarı çıkan vatandaşların da maske taktığı gözlendi.

"DIŞARI ÇIKMAYIN" UYARISI YAPILDI

Silopi, Cizre ve İdil ilçelerinde etkisini artıran toz bulutu nedeniyle araç ve evlerin balkonları tozla kaplandı. Yetkililer, zorunlu olunmadıkça dışarıya çıkılmaması uyarısında bulundu.