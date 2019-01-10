Son Dakika Haberleri: Irak Terörle Mücadele Komutanı Bayrak Krizinin Yaşandığı Kerkük'te

Irak Terörle Mücadele Komutanı Bayrak Krizinin Yaşandığı Kerkük'te

2 saat önce

Irak Terörle Mücadele Komutanı Abdulvahhab es-Saidi, önceki gün bayrak krizine sahne olan Kerkük kentine geldi.

Irak Terörle Mücadele Komutanı Bayrak Krizinin Yaşandığı Kerkük'te, System.String[]
Irak Terörle Mücadele Komutanı Abdulvahhab es-Saidi, önceki gün bayrak krizine sahne olan Kerkük kentine geldi.

Irak merkezi hükümetine bağlı Terörle Mücadele Polis Güçleri 2.Tümen Komutanlığı Basın Sorumlusu Muntazar es-Saidi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Terörle Mücadele Komutanı Saidi'nin, Kerkük'te yaşanan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrak krizinden sonra kente geldiğini söyledi.

Saidi, ziyaretin amacının; sorunu çözmek ve kentin istikrarını sağlamak olduğunu belirtti.

Kerkük'te iki gün önce Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) parti binalarına IKBY bayrakları asmasıyla başlayan gerginlik üzerine, Kerkük Valiliği Irak merkezi hükümetinden takviye birlik talebinde bulunmuştu.

KYB'nin parti binalarına bayrak asması

Süleymaniye merkezli KYB, önceki gece Kerkük kent merkezinde bulunan ve 1 yıldan uzun süredir indirdiği IKBY bayraklarını tekrar astı.

Bayrakların asıldığı görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşan KYB, Kerkük'ün tartışmalı bölgeler arasında yer aldığını ve bayrak asma hakkının olduğunu savundu.

Gelişmenin hemen ardından güvenlik güçleri sokak ve caddelere asılan IKBY bayraklarını indirirken, parti binasına asılanlara dokunmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:19 Kaynak: AA

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