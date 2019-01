Irak Türkmenleri Şehit Edilişlerinin 39. Yılında Anıldı

Irak Türkleri Derneği Genel Başkanı Mehmet Tütüncü, Türklük mücadelesi verdiklerini belirterek, "Türkmeneli özgürlüğüne kavuşuncaya, oradaki insanlar idari, siyasi, eğitim, dil ve kültür alanındaki bütün varlığını elde edinceye kadar, bu mücadele devam edecektir.

Irak Türkmenleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Türkmen Şehitleri Haftası dolayısıyla 16 Ocak 1980 şehitleri için Taksim'de bir otelde düzenlenen anma programında konuşan Tütüncü, Irak Türkleri'nin yaklaşık bin yıldan beri şehitler verdiğini aktardı.



Atalarının o topraklara ilk yerleştiği günden bugüne kadar her türlü hizmeti sunduklarını ve bir medeniyet inşa ettiklerini dile getiren Tütüncü, bu bin yıllık süreç içerisinde şehit düşen tüm ecdatlarını ve dava arkadaşlarını rahmetle ve minnetle andığını ifade etti.



Tütüncü, Türkmeneli'nde verilen varlık mücadelesinin şehitlerin ortaya koyduğu çabanın devamı olduğunun altını çizerek, şunları söyledi:



"Bu süreç hiç durmadan devam ediyor. Maalesef öyle görünüyor ki, devam edecektir de. O topraklar zengin petrol yataklarına sahip olduğundan dolayı geçtiğimiz son 100 yıl içerisinde çok farklı güçler, rejimler, etnik gruplar ve mezhepler tarafından kardeş kanı döküldü. Çok sayıda masum insan şehit edildi. Bizim mücadelemiz başta bir kimlik, Türklük mücadelesidir. Hiçbir zaman da bu meseleden vazgeçmeden, içimizdeki koru her zaman sıcak tutarak, hedefimize ulaşıncaya kadar Türkmeneli özgürlüğüne kavuşuncaya, oradaki insanlar idari, siyasi, eğitim, dil ve kültür alanındaki bütün varlığını elde edinceye kadar, bu mücadele devam edecektir."



Özellikle 16 Ocak 1980'de Türkmen lider kadrosundan 4 önemli şahsiyeti kaybettiklerini hatırlatan Tütüncü, geçen 39 yılda Türkmenlerin can vermelerine, işkencelere tabi tutulmalarına ve asimilasyon politikalarıyla karşı karşıya kalmalarına rağmen yılmadan mücadelelerini sürdürdüklerini belirtti.



Kerkük Vakfı Başkanı Erşat Hürmüzlü de Irak Türkmenlerinin şehit edilişlerinin üzerinden 39 yıl geçtiğini fakat acılarının dinmediğini dile getirdi.



Irak Türkmenlerinin davasını gençlerin sürdürmesi gerektiğini vurgulayan Hürmüzlü, Türkmenlerin Irak topraklarının hür ve haysiyetli bir şekilde yaşamalarını temin edebilmek için mücadeleye devam edileceğini kaydetti.



Azerbaycan Kültür Evi Başkanı Hikmet Alp ise Azerbaycan ve Kafkasya'da da aynı acıların yaşandığını belirterek, 20 ocak gecesi Sovyet tanklarının Bakü'yü cehenneme çevirdiğini ve masum insanların hayatlarını kaybettiğini anlattı.



Doğu Türkistan'da yaşananları anımsatan Alp, "Tarihi sürece baktığımızda son 200 yılda Türk dünyası geri çekilmeye devam ediyor. Artık buna 'dur' demek gerekiyor. Bu milli kimlik bilinciyle olur. İnşallah milletimiz o milli kimliğin bilincinde olur." dedi.



Açılış konuşmalarının ardından, Türkmeneli Fikir Kulübü tarafından Türkmen lider Nejdet Koçak anısına hazırlanan belgesel gösterildi.



"1980'den günümüze Irak Türkmenleri'nin durumu" başlıklı panelde ise Türkmen Basın Derneği Başkanı Kemal Beyatlı, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı Başkanı Şerafettin Yılmaz, Irak Türkleri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Atilla Bayraktar ve Türkmen lider şehit Rıza Demirci'nin oğlu Mahmut Rıza Demirci konuşma yaptı.



Program, Türkmen edebiyatçı Şemsettin Türkmenoğlu'nun kaleme aldığı, yönetmenliğini Cemal Kerküklü'nün yaptığı "Şehit Günü" isimli oyunun sahnelenmesinin ardından sona erdi.

