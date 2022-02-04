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Irak: Uluslararası koalisyona DEAŞ liderinin ölümüne yol açan bilgileri verdik - Son Dakika

Irak: Uluslararası koalisyona DEAŞ liderinin ölümüne yol açan bilgileri verdik

04.02.2022 02:13
Irak: Uluslararası koalisyona DEAŞ liderinin ölümüne yol açan bilgileri verdik

Irak ordusu, ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyona, DEAŞ elebaşı Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin öldürülmesine yol açan bilgileri sağladığını duyurdu.

Irak ordusu, ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyona, DEAŞ elebaşı Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin öldürülmesine yol açan bilgileri sağladığını duyurdu.

Irak Silahlı Kuvvetler Komutanlığı Sözcüsü Tümgeneral Yahya Resul, ABD güçlerinin Suriye'de düzenledikleri operasyonla DEAŞ elebaşı el-Kureyşi'nin öldürüldüğünün açıklanmasının ardından yazılı açıklama yaptı.

Resul açıklamasında, "El-Kureyşi lakaplı Emir Muhammed Said adındaki teröristin öldürme operasyonu, Irak Ulusal İstihbarat Teşkilatının uluslararası koalisyona yerini ve öldürülmesine yol açan doğru bilgileri sağlamasının ardından gerçekleştirildi." ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, başka detaya yer verilmedi.

ABD Başkanı Joe Biden dün, ABD güçlerinin Suriye'de düzenledikleri operasyonla DEAŞ elebaşı Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'yi öldürmesi konusunda Beyaz Saray'da açıklama yapmıştı.

DEAŞ'ın eski elebaşı Ebubekir El Bağdadi'nin 2019'da ABD'nin düzenlediği operasyonla öldürülmesinin ardından el Kureyşi'nin örgütün başına geçtiğini belirten Biden, Kureyşi'nin o tarihten itibaren DEAŞ'ın Amerikalıları ve müttefiklerini hedef alan birçok saldırının emrini verdiğini kaydetmişti.

Biden, ABD'nin operasyonunda sivil ölümleri en aza indirecek şekilde tasarlandığını savunarak "Bu teröristin kendini çocuklar ve ailesiyle çevrelediğini bildiğimizden, hava saldırısı yerine Amerikalıları daha çok tehlikeye atan Özel Kuvvetler operasyonu düzenledik." bilgisini vermişti.

ABD'li güçlerin kendisini yakalamaya yaklaştığını anlayan Kureyşi'nin "korkakça" davrandığını belirten Biden, "O, işlediği suçlar nedeniyle adaletin önüne çıkmak yerine, kendini sadece intihar bombacısı yeleğiyle değil tüm 3. katı yerle bir eden bir bombayla patlatmayı seçti." ifadesini kullanmıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Irak: Uluslararası koalisyona DEAŞ liderinin ölümüne yol açan bilgileri verdik - Son Dakika


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