Irak ve ABD, DEAŞ Üyelerinin Naklini Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Irak ve ABD, DEAŞ Üyelerinin Naklini Görüştü

Irak ve ABD, DEAŞ Üyelerinin Naklini Görüştü
23.01.2026 22:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak Başbakanı Sudani, ABD ile DEAŞ üyelerinin Irak'a naklini tartıştı, 7 bin terörist bekleniyor.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper ile Suriye'deki cezaevlerinde tutulan terör örgütü DEAŞ üyelerinin Irak'a nakil operasyonunun detaylarını görüştü.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper ile bir araya geldi. Başkent Bağdat'taki görüşmede Suriye'deki güvenlik durumu ve DEAŞ unsurlarının iadesi ele alındı. Irak Başbakanlık Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre; Sudani ve Cooper, Suriye'deki cezaevlerinde tutulan terör örgütü DEAŞ üyelerinin Irak'a nakil operasyonunun takvimini ve lojistik detaylarını görüştü. Irak güvenlik birimleri ile Uluslararası Koalisyon güçleri arasındaki iletişimin sürdürülmesi, nakil işlemlerinin lojistik ve teknik altyapısının eksiksiz sağlanması konusunda mutabık kalındı.

"ABD destek sağlayacak"

Terör örgütü DEAŞ tutuklularını kabul ederek bölgeyi büyük bir tehditten kurtaran Irak hükümetine, Uluslararası Koalisyon ve dünya kamuoyu adına teşekkür Cooper, bu hamleyi "etkili ve stratejik bir güvenlik adımı" olarak nitelendirdi. CENTCOM komutanı, ABD'nin bu süreçte Irak'a her türlü lojistik ve teknik desteği sunmaya hazır olduğunu vurguladı.

"Önleyici planlarımızı hazırladık"

Irak Başbakanı Sudani ise ülkesinin bölgedeki gelişmeleri önceden öngördüğünü ve hazırlıklı olduğunu belirterek, Irak sınırının ilk kez bu kadar kapsamlı ve modern yöntemlerle korunduğuna, sızmalara karşı her türlü önlemin alındığına vurgu yaptı. Sudani ayrıca Uluslararası Koalisyon'un görev süresinin sona ermesi kapsamında Ayn el-Esed Üssü'nün Irak güçlerine devredilmesindeki iş birliği için Cooper'a teşekkür etti.

Suriye'den Irak'a yaklaşık 7 bin DEAŞ unsurunun nakledilmesi bekleniyor

CENTCOM'un geçtiğimiz Çarşamba günü Haseke'den Irak'a naklettiği ilk 150 kişilik grubun ardından operasyon hız kazandı. Suriye'den Irak'a yaklaşık 7 bin DEAŞ unsurunun nakledilmesi bekleniyor. - BAĞDAT

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Suriye, Terör, Irak, Son Dakika

Son Dakika Politika Irak ve ABD, DEAŞ Üyelerinin Naklini Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çiftçiden mest eden hareket Tarlalarını, evini ve yazlığını jandarmaya bağışladı Çiftçiden mest eden hareket! Tarlalarını, evini ve yazlığını jandarmaya bağışladı
Adnan Oktar’ın “veliahtı“ Serdar Dayanık yakalandı Adnan Oktar'ın "veliahtı" Serdar Dayanık yakalandı
14 yaşındaki Nur Banu kanlar içinde ölü bulundu 14 yaşındaki Nur Banu kanlar içinde ölü bulundu
Çorum’da feci olay: Yem karma makinasına düşen işçi hayatını kaybetti Çorum'da feci olay: Yem karma makinasına düşen işçi hayatını kaybetti
Trump: İran’a doğru ilerleyen büyük bir gücümüz var Trump: İran'a doğru ilerleyen büyük bir gücümüz var
İzlemeyenler çok şey kaçırdı UEFA Avrupa Ligi’nde gecenin sonuçları İzlemeyenler çok şey kaçırdı! UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

23:16
İBB kreşinde çocuğa şiddet soruşturması Tutuklama kararı var
İBB kreşinde çocuğa şiddet soruşturması! Tutuklama kararı var
22:36
Kızılcık Şerbeti’nde deprem: Doğukan Güngör kadrodan çıkarıldı
Kızılcık Şerbeti'nde deprem: Doğukan Güngör kadrodan çıkarıldı!
21:44
İmzayı attı İşte Noa Lang’ın Galatasaray’a maliyeti
İmzayı attı! İşte Noa Lang'ın Galatasaray'a maliyeti
21:18
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ahmet Özer’e 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi ’’Terörsüz Türkiye’’ gaye ve gayretiyle taban tabana zıtlık taşımaktadır
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi ''Terörsüz Türkiye'' gaye ve gayretiyle taban tabana zıtlık taşımaktadır
21:10
Putin, göz diktiği bölge için Trump’a meydan okudu: Her halükarda sürdüreceğiz
Putin, göz diktiği bölge için Trump'a meydan okudu: Her halükarda sürdüreceğiz
20:48
Melis Sezen, Bali’de yağmur altındaki dansıyla sosyal medyayı salladı
Melis Sezen, Bali'de yağmur altındaki dansıyla sosyal medyayı salladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 23:45:42. #7.11#
SON DAKİKA: Irak ve ABD, DEAŞ Üyelerinin Naklini Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.