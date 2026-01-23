Irak ve ABD'den Suriye İşbirliği Vurgusu

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack'ı kabul etti.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nin yazılı açıklamasına göre, görüşmede bölgedeki gelişmeler ve özellikle Suriye'deki son durum ele alındı.

Başbakan Sudani, Suriye'de güvenliğin Irak ve bölge açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, istikrarın sağlanması ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması için işbirliğinin gerekliliğine dikkat çekti.

Irak Başbakanı ülkesiyle ABD arasındaki terörle mücadele alanındaki yapıcı ortaklığa, ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesine, sürdürülebilir kalkınmaya ve Irak ile bölgenin refahını destekleyen ikili ve bölgesel çabaların önemine işaret etti.

ABD Başkanı'nın Suriye Özel Temsilcisi Barrack ise, Trump'ın Irak hükümetinin bölgesel istikrarı destekleme konusundaki çabaları ve Irak'ın bu hassas süreçte izlediği politikalara yönelik takdirini Başbakan Sudani'ye iletti.

Barrack, Sudani'nin attığı adımları ve Irak güvenlik güçlerinin terörle mücadeledeki performansınıdan övgüyle bahsederek, Irak'ın uluslararası yatırımlara açılımının ve ekonomik karşılıklı bağımlılığın tesis edilmesinin, bölgesel istikrar açısından önemli bir unsur olduğunu ifade etti.