The Economist'i "bağlam dışı" yayımlanan fotoğrafı için dava eden Iraklı sanatçı İnas Talib Açıklaması

Iraklı aktris İnas Talib, The Economist dergisinde "Arap dünyasında kadınlar neden erkeklerden daha şişman?" başlıklı makalede kendi fotoğrafının kullanılmasıyla başlayan tartışmalar için, "Sağlıklıyım ve göründüğüm halimle mutluyum. Benim için önemli olan tek şey bu." dedi.

El Arabiya'nın haberine göre, Irak'ın tanınmış oyuncularından Talib, The Economist hakkında İngiltere'de yasal işlem başlatıyor.

Derginin fotoğrafını izni ve konunun bağlamı dışında kullandığını belirten Talib, makalede fotoğrafının kullanılmasının mahremiyetini ihlal ettiğini kaydetti.

Talib, Instagram hesabından İngiliz avukatının "The Economist'e yönelik hakaret davası"ndan bahsettiği video paylaştı.

Avukat, yayın kuruluşuna, yayımlanan fotoğrafın müvekkiline ve kariyerine ciddi zarar verdiği gerekçesiyle özür talep eden ihtarname gönderdiğini söyledi.

Son olarak ABD merkezli New Lines dergisine konuşan Talib, "Bu olayın bana verdiği duygusal, ruhsal ve sosyal zararın tazminini talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Talib, takipçileri tarafından yıllardır takdir gördüğünü, uluslararası bir derginin kendisini etiketlemesinin hayal kırıklığına yol açtığını kaydederek, "Sağlıklıyım ve göründüğüm halimle mutluyum. Benim için önemli olan tek şey bu." dedi.?

Geçen ayın sonunda "Arap dünyasında kadınlar neden erkeklerden daha şişman?" başlığıyla yayımlanan makalede, Arap kadınlarının yoksulluk ve toplumsal şartlar nedeniyle evde vakit geçirdiği ve bu nedenle Arap erkeklerinden daha fazla kilo aldıkları iddia edilmişti.

Sosyal medyada, makale ve yayımlandığı dergi, ırkçılık ve cinsiyetçilik yapıldığı gerekçesiyle sert eleştirilere maruz kalırken, 42 yaşındaki oyuncuya destek mesajları gelmişti.

Gündem olan makalede Talib'in 9 ay önce Irak'taki Babil Uluslararası Film Festivali'nde çekilen bir fotoğrafı kullanılmıştı.

ABD'nin 2003'teki Irak'ı işgalinden bu yana düzenlenmeyen Uluslararası Babil Festivali, uzun aradan sonra, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Babil antik kentinde yapılmıştı. Festivale Iraklı oyuncu İnas Talib'in de aralarında olduğu çok sayıda konuk katılmıştı.

Anadolu Ajansı, Karar Essa tarafından 29 Ekim 2021'de çekilen ve çok sayıda katılımcının yer aldığı festival karelerini servis etmişti.