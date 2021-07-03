Üye Girişi
İran, 1988'de 290 kişinin hayatını kaybettiği yolcu uçağını vuran ABD'den özür ve tazminat bekliyor - Son Dakika

İran, 1988'de 290 kişinin hayatını kaybettiği yolcu uçağını vuran ABD'den özür ve tazminat bekliyor

03.07.2021 15:45
İran, 1988'de 290 kişinin hayatını kaybettiği yolcu uçağını vuran ABD'den özür ve tazminat bekliyor, System.String[]

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 3 Temmuz 1988'de 290 yolcu taşıyan İran uçağının Basra Körfezi'nde ABD savaş gemisi tarafından atılan füzeyle düşürülmesine ilişkin Washington'dan halen özür ve tazminat beklediklerini belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 3 Temmuz 1988'de 290 yolcu taşıyan İran uçağının Basra Körfezi'nde ABD savaş gemisi tarafından atılan füzeyle düşürülmesine ilişkin Washington'dan halen özür ve tazminat beklediklerini belirtti.

İran devlet televizyonunun haberine göre, başkent Tahran'da düzenlenen bir toplantıda konuşan Ruhani, 1988'de ABD'ye ait bir savaş gemisi tarafından İran hava sahasında güdümlü füzelerle vurulan yolcu uçağında yitirilen çoğunluğu İranlı 290 sivili andı.

Olayı "korkunç ve büyük bir suç" olarak niteleyen Ruhani, "Maalesef ABD hükümeti, o günden bu yana yalnızca özür dilememekle kalmadı aynı zamanda uçağı vuran savaş gemisinin komutanını ödüllendirdi." dedi.

Ruhani, "ABD hükümetinin 1988'de Fars (Basra) Körfezi'nde büyük bir suç işlendiğini kabul etmesini bekliyoruz. Özür ve tazminat için gerekli adımları atın ve bu büyük suçun katilini ve suçlusunu neden ödüllendirdiğinizi halka açıklayın." ifadelerini kullandı.

Öte yandan hadisenin yıldönümü dolayısıyla İran Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından paylaşılan "İranlılar unutmayacak" başlıklı mesajda, ABD'nin Orta Doğu'daki varlığının terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıkmasına yol açtığı ve bölgede aşırılığı güçlendirdiği kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığının mesajında, "ABD bölgeyi terk etmelidir." ifadesine de yer verildi.

3 Temmuz 1988'de, İran'ın Bandar Abbas Havalimanı'ndan Dubai'ye uçmakta olan İran Havayollarına ait 655 uçuş kodlu Airbus A300B2 tipi bir yolcu uçağı, 274 yolcusu ve 16 mürettebatıyla birlikte, Basra Körfezi üzerinde ABD Donanmasına ait USS Vincennes savaş gemisinden ateşlenen SM-2MR füzelerinin hedefi olmuştu. Saldırıya uğrayan yolcu uçağının infilak etmesi sonucu 290 sivil hayatını kaybetmişti.

ABD'li yetkililer saldırı sonrasında, İran'a ait yolcu uçağını bir savaş uçağı ile karıştırdıklarını iddia etmişlerdi.

Saldırı emrini veren USS Vincennes gemisinin komutanı Amiral William C. Rogers eski ABD Başkanı George Bush tarafından Basra Körfezi'ndeki "üstün hizmetlerinden dolayı" Liyakat Nişanı ile ödüllendirilmişti.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Savaş Gemisi, Savaş, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran, 1988'de 290 kişinin hayatını kaybettiği yolcu uçağını vuran ABD'den özür ve tazminat bekliyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Beşiktaş, kamp kadrosuna Tyler Boyd'u dahil etmedi 17:01 Beşiktaş, kamp kadrosuna Tyler Boyd'u dahil etmedi Kazmanın sert bir cisme çarpması panik yarattı! Ölen kişinin sadece başı ve ayakları çıktı 16:52 Kazmanın sert bir cisme çarpması panik yarattı! Ölen kişinin sadece başı ve ayakları çıktı Gelin ve damadın içinde olduğu araba bir anda alev aldı! Düğün yolunda panik anları 16:40 Gelin ve damadın içinde olduğu araba bir anda alev aldı! Düğün yolunda panik anları
CHP'den emeklilerin temel sorunlarıyla ilgili 8 maddelik çözüm önerisi! Maaş detayı dikkat çekti 16:25 CHP'den emeklilerin temel sorunlarıyla ilgili 8 maddelik çözüm önerisi! Maaş detayı dikkat çekti Son zamanların çok konuşulan Taylan Antalyalı'nın zeybek performansı beğeni topladı 15:47 Son zamanların çok konuşulan Taylan Antalyalı'nın zeybek performansı beğeni topladı Şile'de sağanak yağış yüzünden dere taştı, evler sular altında kaldı 15:11 Şile'de sağanak yağış yüzünden dere taştı, evler sular altında kaldı
92 yaşındaki klasik aracına gözü gibi bakıyor! 600 bin lira teklif ettiler, reddetti 14:57 92 yaşındaki klasik aracına gözü gibi bakıyor! 600 bin lira teklif ettiler, reddetti Makine Kimya Endüstrisi resmen anonim şirket oldu 14:24 Makine Kimya Endüstrisi resmen anonim şirket oldu

Son Dakika Haberleri
17:03 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın aşı isyanı: Karpuzda bile seçimi karpuzcuya bırakan halkın aşı konusunda uzman kesilmesi beni öldürüyor
17:00 Beşiktaş, kamp kadrosuna Tyler Boyd'u dahil etmedi
16:54 75 bin yılla yargılanıyor ama yasadaki detaya dikkat! Tosuncuk'un maksimum yatacağı hapis şaşırttı
16:51 Kazmanın sert bir cisme çarpması panik yarattı! Ölen kişinin sadece başı ve ayakları çıktı
16:43 Ünlü tenis güzeli Camila Giorgi'nin cesur pozları gündem oldu
16:40 Ankara'da hortum paniği yaşandı! 10 dakika süren korku dolu anlar görüntülendi
16:39 Gelin ve damadın içinde olduğu araba bir anda alev aldı! Düğün yolunda panik anları
16:25 Eski eşini vurup, aynı tüfekle iki sokak ileride intihar etti
16:24 CHP'den emeklilerin temel sorunlarıyla ilgili 8 maddelik çözüm önerisi! Maaş detayı dikkat çekti
15:46 Son zamanların çok konuşulan Taylan Antalyalı'nın zeybek performansı beğeni topladı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın aşı isyanı: Karpuzda bile seçimi karpuzcuya bırakan halkın aşı konusunda uzman kesilmesi beni öldürüyor Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın aşı isyanı: Karpuzda bile seçimi karpuzcuya bırakan halkın aşı konusunda uzman kesilmesi beni öldürüyor         
17:04
75 bin yılla yargılanıyor ama yasadaki detaya dikkat! Tosuncuk'un maksimum yatacağı hapis şaşırttı 75 bin yılla yargılanıyor ama yasadaki detaya dikkat! Tosuncuk'un maksimum yatacağı hapis şaşırttı         
16:54
Ünlü tenis güzeli Camila Giorgi'nin cesur pozları gündem oldu Ünlü tenis güzeli Camila Giorgi'nin cesur pozları gündem oldu         
16:43
Ankara'da hortum paniği yaşandı! 10 dakika süren korku dolu anlar görüntülendi Ankara'da hortum paniği yaşandı! 10 dakika süren korku dolu anlar görüntülendi         
16:40
Meksikalı fenomen Luisito Comunica, Avrupa'nın Sinovac'ı kabul etmemesiyle İstanbul'da kaldı Meksikalı fenomen Luisito Comunica, Avrupa'nın Sinovac'ı kabul etmemesiyle İstanbul'da kaldı         
16:09
Koronavirüs hastalığını atlatanlara tek doz aşı yapılacak Koronavirüs hastalığını atlatanlara tek doz aşı yapılacak         
15:20
Fettah Can'a, küfürlü yanıt! Murat Övüç'ün oğlunun, trafikte magandalık yaptığı anları eleştirmişti Fettah Can'a, küfürlü yanıt! Murat Övüç'ün oğlunun, trafikte magandalık yaptığı anları eleştirmişti         
15:02
Kartal Tibet son yolculuğuna uğurlanıyor! Sevenleri, Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusunu yalnız bırakmadı Kartal Tibet son yolculuğuna uğurlanıyor! Sevenleri, Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusunu yalnız bırakmadı         
14:24
Son dakika: Türkiye'ye getirilmek için uçağa bindirilen Tosuncuk'tan ilk fotoğraflar geldi Son dakika: Türkiye'ye getirilmek için uçağa bindirilen Tosuncuk'tan ilk fotoğraflar geldi         
13:26
İlayda Akdoğan'ın peş peşe yayınladığı bikinili pozları, takipçilerini büyüledi İlayda Akdoğan'ın peş peşe yayınladığı bikinili pozları, takipçilerini büyüledi         
13:23
Malatya'da yaşayan 110 yaşındaki Mahmut dede günde 2 litre kola içiyor Malatya'da yaşayan 110 yaşındaki Mahmut dede günde 2 litre kola içiyor         
13:04
Mert Fırat ve eşi İdil Fırat'ın pazar çıkarması görenleri şaşkına çevirdi Mert Fırat ve eşi İdil Fırat'ın pazar çıkarması görenleri şaşkına çevirdi         
12:22
Türkiye Elektrik İletim AŞ, Cumhurbaşkanı kararıyla özelleştirme kapsamına alındı Türkiye Elektrik İletim AŞ, Cumhurbaşkanı kararıyla özelleştirme kapsamına alındı         
12:09
Doğu ve Güneydoğu illerinde aşılama yüzde 40 daha az! Sağlıkçılara göre nedeni, ortaya atılan kısırlık yalanı Doğu ve Güneydoğu illerinde aşılama yüzde 40 daha az! Sağlıkçılara göre nedeni, ortaya atılan kısırlık yalanı         
11:10
Meksika Körfezi, korku filmlerini aratmadı! Alevler okyanusu sardı, ''Cehennemin gözü'' viral oldu Meksika Körfezi, korku filmlerini aratmadı! Alevler okyanusu sardı, ''Cehennemin gözü'' viral oldu         
09:12
Ünlü yıldız Scarlett Johansson'dan olay yaratacak cinsel ilişki itirafı Ünlü yıldız Scarlett Johansson'dan olay yaratacak cinsel ilişki itirafı         
23:21
TikTok fenomeninden infial yaratan paylaşım: Pis fakirler TikTok fenomeninden infial yaratan paylaşım: Pis fakirler         
22:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2021 17:09:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İran, 1988'de 290 kişinin hayatını kaybettiği yolcu uçağını vuran ABD'den özür ve tazminat bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement