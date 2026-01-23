İran, AB'nin Yaptırım Tasarısına Sert Tepki Gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

İran, AB'nin Yaptırım Tasarısına Sert Tepki Gösterdi

23.01.2026 17:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, Avrupa Parlamentosu'nun insan hakları ihlalleri gerekçesiyle öngördüğü yaptırımlara itiraz etti.

İran Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nun ülkedeki protestoların bastırılması ve insan hakları ihlalleri gerekçesiyle daha sert yaptırımlar öngören karar tasarısını kabul etmesine tepki göstererek, "Avrupa Parlamentosu'nun insan hakları konusunda konuşacak herhangi bir ahlaki yetkinliği bulunmamaktadır" denildi.

İran, Avrupa Parlamentosu'nun ülkedeki protestoların bastırılması ve insan hakları ihlalleri gerekçesiyle daha sert yaptırımlar öngören karar tasarısını kabul etmesine tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu kararın "asılsız ve müdahaleci" olduğu vurgulandı. Açıklamada, "Avrupa Parlamentosu'nun, üyelerinin büyük bölümünün ABD'nin İran'a yönelik yasa dışı ve zalim yaptırımlarını destekleyip ağırlaştırması ve ayrıca siyonist rejimle iş birliği içinde Filistin halkına karşı işlenen savaş suçları ile ağır insan hakları ihlallerine ortak olması nedeniyle insan hakları alanında kara bir sicile sahip olduğu açıktır. Bu nedenle söz konusu kurumun insan hakları konusunda konuşacak herhangi bir ahlaki yetkinliği bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Filistin'deki suçlara sessizlik, İran'daki olaylara duyarlılık

Açıklamada, Avrupa Parlamentosu üyelerinin büyük çoğunluğunun Filistinlilere yönelik soykırım ve İsrail'in bölgede süregelen hukuk tanımaz uygulamaları karşısında sessiz ve kayıtsız kaldığına dikkat çekilerek, "Avrupa Parlamentosu ve ortaklarının, işgalci rejimin Filistin'de işlediği suçlar karşısındaki sessizliği ile bu rejimin İran sokaklarındaki suçlarını görmezden gelmesi, madalyonun iki yüzüdür. Bugün siyonist rejimin Filistin halkına, savunmasız kadın ve çocuklara yönelik organize terör saldırıları, bu rejim ile ABD'nin insanlık karşıtı niteliğini açıkça ortaya koymaktadır. Buna rağmen, İran halkına karşı şiddet ve katliamı kışkırtan bu güçler, İran'ı suçlayarak Avrupa'nın siyonist rejimin suçları karşısındaki ikiyüzlü ve sorumsuz tutumunu örtbas etmeye çalışmaktadır" denildi.

"Görüntü ve raporlarla saldırılar çarpıtıldı"

Açıklamada, Avrupa Parlamentosu kararını hazırlayanların, İsrail'e bağlı medya organları aracılığıyla 9-14 Kasım tarihleri arasında İsrail bağlantılı terör unsurlarının şiddet eylemlerine ilişkin görüntü, ses kayıtları ve saha raporlarını kullanarak İran'ın emniyet ve güvenlik güçlerine yönelik saldırıları çarpıttığı belirtilirken sahte kararlar ve yalan haberlerle gerçeklerin tahrif edildiği, hukuka aykırı tutumun sürdürüldüğü vurgulandı.

Bu süreçte Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın temel ilkeleri ile uluslararası hukukun ana kurallarının, özellikle iç işlerine karışmama ve tehdit ile güç kullanmaktan kaçınma ilkelerinin açıkça ihlal edildiği ifade edilen açıklamada, Avrupa Parlamentosu'nun bu tutumuyla bir kez daha hukuk devleti ilkesine kayıtsızlığını ortaya koyduğu kaydedildi.

"Her adıma karşılık verilecek"

İran'ın Anayasa ve uluslararası yükümlülükleri çerçevesinde vatandaşlarının güvenliğini, kamu düzenini ve ulusal egemenliğini her türlü terör eylemi, tehdit ve dış müdahaleye karşı korumayı görev bildiği belirtildi. Açıklamada, üye ülkelerin ilgili kurumları İran'a karşı "yasa dışı ve müdahaleci tutumlar" konusunda sorumluluk almaya çağrılırken, "İran'a karşı atılacak her türlü adıma karşılık verileceği ve sonuçlarının sorumluluğunun bu girişimlerin sahiplerine ait olacağı" uyarısında bulunuldu. - TAHRAN

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika İran, AB'nin Yaptırım Tasarısına Sert Tepki Gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manchester United’da ayrılık açıklandı Manchester United'da ayrılık açıklandı
Tüyler diken diken Kadıköy’de inanılmaz anlar Tüyler diken diken! Kadıköy'de inanılmaz anlar
Kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu, ulaşım felç oldu Kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu, ulaşım felç oldu
Elon Musk: Yapay zeka 5 yıl sonra insanlıktan daha akıllı olacak Elon Musk: Yapay zeka 5 yıl sonra insanlıktan daha akıllı olacak
Beşiktaş, Rafa Silva ile yollarını ayırdı Beşiktaş, Rafa Silva ile yollarını ayırdı
Özel’den Bahçeli’ye “emekli maaşı“ çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin Özel'den Bahçeli'ye "emekli maaşı" çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin

17:10
Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi
17:03
Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti’nin ’’saç örme’’ akımına destek verdi
Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti'nin ''saç örme'' akımına destek verdi
16:23
Herkesin aklında aynı soru var Dursun Özbek canlı yayını apar topar terk etti
Herkesin aklında aynı soru var! Dursun Özbek canlı yayını apar topar terk etti
16:05
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı
16:02
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
15:04
14 ünlünün testi pozitif çıktı
14 ünlünün testi pozitif çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 17:42:57. #7.11#
SON DAKİKA: İran, AB'nin Yaptırım Tasarısına Sert Tepki Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.