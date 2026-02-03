İran-ABD Görüşmelerinin Yeri Henüz Belirsiz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile cuma günü yapılacak görüşmelerin yeri konusunda henüz kesin karar alınmadığını belirtti.

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Bekayi, "Görüşmelerin önümüzdeki birkaç gün içinde yapılması planlanıyor ve görüşmelerin yeri konusunda istişareler devam ediyor. Görüşmelerin yeri kesinleştiğinde duyurulacaktır." dedi.

Bekayi, "Temelde görüşmelerin yeri ve zamanı karmaşık bir konu değildir ve medya oyununa konu olmamalıdır. Hem Türkiye, hem Umman, hem de bölgedeki diğer bazı ülkeler görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını ifade ettiler ve bu bizim için çok değerlidir." ifadelerini kullandı. ???????