İran-ABD Müzakereleri İçin İkinci Tur Görüşmeler

(ANKARA) - İran Dışişleri Bakanı ve beraberindeki heyet, ABD ile arabuluculu müzakereler kapsamında, Umman Dışişleri Bakanı Bedr Al-Busaidi ile ikinci tur istişarelere başladı.

İran devlet haber ajansı IRNA'ya göre, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Ummanlı mevkidaşı Badr bin Hamad Al Busaidi ile bugünkü ilk görüşmesinde Tahran'ın ABD-İran arasındaki müzakereleri ilerletmeyi amaçlayan ön planını sundu.

Busaidi'nin, İran tarafından iletilen bu planı ABD'nin özel temsilcisi Steve Witkoff'a aktardığı ve söz konusu planın ABD heyeti tarafından kısa süre önce değerlendirildiği belirtildi. Ardından İran Dışişleri Bakanı ve beraberindeki heyet, Umman Dışişleri Bakanı Bedr Al-Busaidi ile ikinci tur istişarelere başladı.