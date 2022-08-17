İran'daki sel felaketinde can kaybı 96'ya yükseldi - Son Dakika
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İran'daki sel felaketinde can kaybı 96'ya yükseldi

17.08.2022 16:22
İran'daki sel felaketinde can kaybı 96'ya yükseldi

İran Adli Tıp Kurumu Başkanı Abbas Mescidi Arani, şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 96'ya yükseldiğini duyurdu.

İran Adli Tıp Kurumu Başkanı Abbas Mescidi Arani, şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 96'ya yükseldiğini duyurdu.

İran'da 22 Temmuz'da başlayan ve Ağustos ayının ilk haftasına kadar birçok bölgede etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor. İran Adli Tıp Kurumu Başkanı Abbas Mescidi Arani tarafından yapılan açıklamada, "Ülkede meydana gelen sellerde 96 kişi hayatını kaybetti. Tahran, 42 can kaybıyla en çok kayıp verdiğimiz eyalet oldu" ifadeleri kullanıldı.

İran'ın güneyinde 2019 yılında şiddetli yağışların neden olduğu selde de 76 kişi hayatını kaybetmişti. - TAHRAN

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İran'da temmuzun sonunda meydana gelen sel felaketinin bilançosu: 96 ölü İran'da temmuzun sonunda meydana gelen sel felaketinin bilançosu: 96 ölü AB: İran'ın nükleer anlaşma taslağına yanıtını inceliyoruz AB: İran'ın nükleer anlaşma taslağına yanıtını inceliyoruz
Kaynak: İHA

Adli Tıp Kurumu, Tahran, İran, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İran'daki sel felaketinde can kaybı 96'ya yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran'daki sel felaketinde can kaybı 96'ya yükseldi - Son Dakika
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