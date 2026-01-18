İran, Batılı Ülkeleri Protestolarda Suçladı

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızayi, Batılı ülkelerin İran'daki protestolarda terörist gruplara mali destek sağladığını söyleyerek, "Almanya, İngiltere ve Fransa gibi ülkelerin büyükelçileri protestolarda tahrik edici bir rol oynadı ve teröristlerin yanında yer aldı" dedi.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızayi, Batılı ülkelerin İran'da 28 Aralık 2025'te başlayan protestolarda terörist gruplara mali destek sağladığını öne sürdü. Rızayi, Batılı ülkelerin eylemcileri kargaşa çıkarmaya ve cinayet işlemeye teşvik etmek amacıyla ülke içine dolar dövizi soktuğuna ilişkin bilgilere sahip olduklarını belirtti. Rızayi, "Şehirlerde 'belirlenen gün' için çağrılar yapmak amacıyla yeni terörist grupların örgütlendiği, bu gruplara suikast düzenlemeleri ve protestoları şiddet olaylarına yönlendirmeleri için Batılı ülkeler tarafından döviz ve dolar aktarıldığı belgelere dayalı olarak tespit edilmiştir. Bu ülkelerle mutlaka mücadele edilmeli çünkü İran içerisinde suç işliyorlar" ifadelerini kullandı.

"Protestolar, 12 günlük savaşın devamı olarak değerlendirilmeli"

Rızayi, 8-9 Ocak tarihlerindeki protestolara değinerek, söz konusu günlerdeki şiddet olayları ve can kayıplarının, İsrail'le yaşanan ve ABD'nin de destek sağladığı 12 günlük savaşın devamı niteliğinde gerçekleştiğini ve bu sürecin savaşın 13'üncü ve 14'üncü günleri olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. "Terörist" olarak nitelendirilen eylemcilerin ve olaylara karışan kişilerin tespit edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Rızayi, bu kişilerin itiraflarının kamuoyu ve uluslararası toplumla paylaşılmasının gerekli olduğunu belirterek, "Karşı taraf, İran'ın kendi halkını öldürdüğü yönünde gerçeği yansıtmayan bir algı oluşturmaya çalışıyor" açıklamasını yaptı.

Olaylara karışan kişilerin "yabancı güçlerin paralı unsurları" olduğunu söyleyen Rızayi, "Bu kişiler, özel silahlar kullanarak 2 yaşındaki çocuklardan yaşlılara kadar sivilleri, ayrıca emniyet ve güvenlik güçlerimizi hedef aldı. Adli tıp incelemeleri de son olaylarda hayatını kaybedenlerin büyük bölümünün yabancı paralı unsurlar tarafından öldürüldüğünü ortaya koymaktadır" dedi.

"Almanya, İngiltere ve Fransa büyükelçileri teröristlerin yanında yer aldı"

Rızayi, "Almanya, İngiltere ve Fransa gibi ülkelerin büyükelçileri protestolarda tahrik edici bir rol oynadı ve teröristlerin yanında yer aldı. Ele geçirilen silahların yüksek sayıda olması ile yabancı paralı unsurların ve yabancı uyruklu kişilerin yakalanması ise, yaşananların düşman tarafından önceden planlanmış bir senaryonun parçası olduğuna dair açık kanıtlar sunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Protestolarda can kaybı 3 bin 308'e yükseldi

ABD merkezli sivil toplum örgütü İran İnsan Hakları Aktivistleri (HRA), İran'da geçtiğimiz 28 Aralık'ta hayat pahalılığına tepki olarak başlayan ve hükümet aleyhinde protestolara dönüşen kitlesel gösterilerin güncel bilançosunun 3 bin 308'e yükseldiğini açıklamıştı. HRA, 4 bin 382 ölüm raporu üzerindeki incelemelerin sürdüğü bildirmişti. 2 bin 107 kişinin ciddi şekilde yaralandığını açıklayan HRA, gösteriler sırasında tutuklanan kişi sayısının da 24 bin 266'ya ulaştığı bilgisini paylaşmıştı. - TAHRAN