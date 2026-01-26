İran Cumhurbaşkanı: Halkın Sorunları Öncelikli - Son Dakika
İran Cumhurbaşkanı: Halkın Sorunları Öncelikli

26.01.2026 18:23
Pezeşkiyan, halkın geçim, barınma ve sağlık sorunlarına dikkat çekti, doğrudan iletişimin önemini vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinde yaşanan ekonomik sorunlara ilişkin, "Bugünkü endişem halkın geçim, barınma, sağlık ve eğitim sorunudur." dedi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Pezeşkiyan, başkent Tahran'da valilerle yaptığı toplantıda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Pezeşkiyan, "Bugünkü endişem halkın geçim, barınma, sağlık ve eğitim sorunudur. Bazı grupların sergilediği kötü davranışlar, yöneticileri halka karşı adil davranmaktan alıkoymamalı." dedi.

Halk ile doğrudan irtibatı kurmanın ve sorunlarını yakından takip etmenin önemine değinen Pezeşkiyan, "Halkın güvenliği için halkla bir arada olmak gerekir. Tüm kurumlar kendisini halkın sesini dinlemekle yükümlü kılmalı." diye konuştu.

Pezeşkiyan ayrıca, halka hizmet edildiği sürece hiçbir gücün İran'ı teslim alamayacağını savundu.

Toplantıda İran İçişleri Bakanı İskender Mumini de değerlendirmelerde bulundu.

Mumini, İran halkının sesinin her zaman duyulduğunu ve bu nedenle protestolara sağduyu ile yaklaşıldığını belirterek, "Gösteriler doğal bir şekilde sürerken düşmanlar tarafından şiddet eylemlerine dönüştürüldü." dedi

Gösterilerin başladığı sırada hükümet olarak çeşitli toplantılar gerçekleştirdiklerini ve ekonomik sorunların ortadan kaldırılması için önemli kararlar aldıklarını vurgulayan Mumini, "Gösteriler devam ederken yabancı istihbarat servislerin rolü ortaya çıktı." ifadesini kullandı.

Mumini de tıpkı Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan gibi halkla sürekli irtibat kurulmasının önemine değinerek, "Valiler halkla doğrudan temas kurmak için fırsatlardan yararlanmalı." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

