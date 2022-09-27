İran 'da 22 yaşındaki Mahsa Emini 'nin "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra ölmesi üzerine başlatılan gösterilere destek için Yunanistan 'ın başkenti Atina 'da protesto gösterisi düzenlendi.

Kaynak: AA

Mahsa Emini, Yunanistan, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İranlı Mahsa Emini'nin ölümü Yunanistan'da protesto edildi - Son Dakika

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