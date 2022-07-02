İran'da 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Hemir ve Bender Lenge şehirleri çevresi olan 6,1 büyüklükteki deprem, yerel saatle 02.02'de kaydedildi.

Depremde ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin yaralandığı bildirildi.

Sayehuş, Konh, Dejgan ve Çah Ahmed bölgelerinde ciddi hasarlar olduğu aktarıldı.

Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

İlk depremden birkaç dakika sonra 4,6 ve 4,7 büyüklüğünde iki artçı deprem meydana geldiği aktarıldı.

Deprem Hürmüzgan eyaletinin yönetim merkezi Bender Abbas şehrinde de hissedildi, halk sokağa döküldü.

???????Fars Haber Ajansı ayrıca, güvenliğin sağlanması için Hürmüzgan'ın depremden etkilenen bölgelerine Devrim Muhafızları ve ona bağlı Besic kuvvetlerinin gönderildiğini aktardı.