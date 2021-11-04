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İran'da, ABD'nin Tahran Büyükelçiliği işgalinin 42'nci yılı nedeniyle birçok kentte gösteri düzenlendi - Son Dakika

İran'da, ABD'nin Tahran Büyükelçiliği işgalinin 42'nci yılı nedeniyle birçok kentte gösteri düzenlendi

04.11.2021 12:47
İran'da, ABD'nin Tahran Büyükelçiliği işgalinin 42'nci yılı nedeniyle birçok kentte gösteri düzenlendi

İran'da, ABD'nin Tahran Büyükelçiliği işgalinin 42'nci yılı nedeniyle başkent Tahran başta olmak üzere ülkenin muhtelif şehirlerinde ABD karşıtı gösteriler gerçekleştirildi.

İran'da, ABD'nin Tahran Büyükelçiliği işgalinin 42'nci yılı nedeniyle başkent Tahran başta olmak üzere ülkenin muhtelif şehirlerinde ABD karşıtı gösteriler gerçekleştirildi.

"Küresel Emperyalizme Karşı Milli Mücadele Günü" dolayısıyla başkent Tahran'daki eski ABD Büyükelçiliği önünde düzenlenen gösteriye Devrim Muhafızları Genel Komutanı Hüseyin Selami, siyasi ve askeri yetkililer katıldı. Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de Simnan kentinde düzenlenen programda konuşma yaptı.

Kendilerine "İmam'ın Çizgisindeki Öğrenciler" adını veren silahlı gruplar tarafından gerçekleştirilen işgalin 42'nci yılı nedeniyle yapılan gösteriye ağırlıklı olarak ilköğretim ve lise öğrencilerinin katıldığı görüldü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle katılımın düşük olduğu görülen gösteride ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atıldı ve ABD bayrağı yakıldı.

Gösteride konuşan Devrim Muhafızları Genel Komutanı Selami, savaş peşinde olmadıklarını ancak çıkarlarına zarar verenlere karşı duracaklarını savunarak, ABD'yi diktatör yöneticiler çıkarmakla suçladı.

Selami, ABD'nin Umman Denizi'nde İran petrolünü çalma girişiminde bulunduğu iddiasıyla ilgili olarak da, "ABD bazı yerlerde teröristleri bazı yerlerde de uluslararası petrol hırsızlarını destekliyor. Biz doğru bir senaryo ile petrol tankerini ele geçirdiğimizde onların (ABD) müdahale edeceğini öngörmüştük." diye konuştu.

ABD Tahran Büyükelçiliği işgali

İran devriminin lideri Ayetullah Humeyni'nin "Casusluk yuvası" ilan ettiği ABD'nin Tahran Büyükelçiliği, İran devriminden 9 ay sonra 4 Kasım 1979'da kendilerine "İmam'ın Çizgisindeki Öğrenciler" adını veren ve sayıları binlerle ifade edilen silahlı gruplar tarafından işgal edildi.

10 Şubat 1979 devriminin ardından Humeyni'nin "birincisinden daha büyük bir devrim" olarak nitelendirdiği olaydan sonra İran ile ABD arasındaki tüm diplomatik köprüler atıldı.

Modern dünya diplomasi tarihinde en uzun diplomatik rehine krizi olarak kayıtlara geçen olayda, Büyükelçiliği işgal eden silahlı gruplar, gizlice kaçmayı başaranların ardından kalan 66 diplomattan hasta bir kadın ile 13 Afrika kökenli Amerikalıyı serbest bıraktı ve 52 kişiyi 444 gün boyunca rehin tuttu.

ABD ile İran arasında uzun süren Cezayir müzakerelerinin ardından 20 Ocak 1981'de varılan anlaşmanın resmen imzalanmasıyla rehinelerin bırakılması kabul edildi ve 21 Ocak 1981'de esirlerin teslimi Almanya'daki bir Amerikan askeri havaalanında gerçekleşti.

İran'da her sene olayın yıl dönümünde ülke genelinde ABD karşıtı protesto gösterileri düzenleniyor. Geçen seneki gösteriler Kovid-19 önlemleri çerçevesinde iptal edilmişti.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Togo Cumhuriyeti, Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran'da, ABD'nin Tahran Büyükelçiliği işgalinin 42'nci yılı nedeniyle birçok kentte gösteri düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran'da, ABD'nin Tahran Büyükelçiliği işgalinin 42'nci yılı nedeniyle birçok kentte gösteri düzenlendi - Son Dakika
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