İran'da "Çarşamba Suri" hazırlığı: 15 ölü, 372 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

İran'da "Çarşamba Suri" hazırlığı: 15 ölü, 372 yaralı

14.03.2023 12:08
İran'da "Çarşamba Suri" hazırlığı: 15 ölü, 372 yaralı

İran'da Hicri Şemsi takvime göre yılın son çarşamba gecesi yapılan "Çarşamba Suri" etkinliklerinin hem hazırlık hem de erken kutlamaları esnasında meydana gelen kazalarda 15 kişi hayatını kaybetti, 372 kişi ise yaralandı.

İran'da Hicri Şemsi takvime göre yılın son çarşamba gecesi yapılan "Çarşamba Suri" etkinliklerinin hem hazırlık hem de erken kutlamaları esnasında meydana gelen kazalarda 15 kişi hayatını kaybetti, 372 kişi ise yaralandı.

İran'da Nevruz Bayramı öncesi yılın son çarşamba gecesi yapılan "Çarşamba Suri" kutlamaları için hazırlıklar başladı. İran Acil Yardım Kurumu Başkanı Cafer Miadfer, hazırlık süreci ve erken kutlamalar esnasında çeşitli kazalar meydana geldiğini belirtirken, "Henüz Çarşamba Suri kutlamaları hazırlığındayken ayın başından bu yana 7'si Tebriz, 4'ü Tahran, 2'si Hamedan, Urmiye ve Gazvin şehirlerinde de 1'er kişi olmak üzere toplam 15 kişi hayatını kaybetti ve 372 kişi yaralandı. Yaralılardan 57'si hastaneye kaldırılırken, 6'sı ise yoğun bakıma alındı" dedi. Yaralanmaların en çok Tahran eyaletinde olduğunu söyleyen Miadfer, "Erken kutlamalar esnasında 54 kişi uzuvlarını kaybetti, 134 kişinin vücudunda yanıklar oluştu. Yaklaşık 90 kişinin ise gözleri yaralandı" ifadelerini kullandı.

Çarşamba Suri nedir

İran'da Hicri Şemsi takvime göre yılın son çarşamba gecesi yapılan kutlamalara "Çarşamba Suri" adı veriliyor. Her yıl kutlamalarda kullanılan havai fişekler, patlayıcı ve yanıcı maddeler pek çok İranlının yaralanmasına ve ölümüne neden oluyor. Hicri Şemsi takvimin kullanıldığı İran'da, Nevruz (yeni yıl) 21 Mart günü başlıyor. - TAHRAN

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
İran'da 'Çarşamba Suri' hazırlığı: 15 ölü, 372 yaralı İran'da 'Çarşamba Suri' hazırlığı: 15 ölü, 372 yaralı İran ve Pakistan Elektrik Alışverişini Artıracak İran ve Pakistan Elektrik Alışverişini Artıracak

Nevruz Bayramı, Tahran, İran, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İran'da 'Çarşamba Suri' hazırlığı: 15 ölü, 372 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
15:57 Araç kamerasına takıldı! 94 yıldır garip kazaların yaşandığı yolda esrarengiz görüntü
14:30 Tartıştığı annesini bıçaklayıp kendini eve kilitledi
15:45 Sadece 1 gün evli kaldılar! Boşanma duruşması çıkışı kavga çıktı, 2 kişi yaralandı
15:46 Bu fotoğrafı gören Fenerbahçelilerin hepsi İrfan Can Kahveci detayına takıldı! Tepkiler çığ gibi
14:39 Montajladığı görüntülerle şantaj yapmış! Ünlü iş adamını dolandırmak isteyen kadın tutuklandı
14:43 Termal tesislerde cinayet! Gözü dönen adam, birlikte yaşadığı kadını öldürdü
15:32 Halil Ergün yıllar önce neden üniversiteden kovulduğunu anlattı: Solcu olduğum için atıldım
15:23 953 bin TL'den satışa sunulacak! Togg'un fiyatı sosyal medyayı ikiye böldü
15:20 Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun iddiasına tepki: O gelecek diye mezarlık büyükşehir flamalarıyla süsleniyorsa bu ayıp bir şeydir
15:11 İki kadın plajda güreşe tutuştu! Çevredekiler müdahale etmeseydi çok fena şeyler olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2023 16:36:14. #1.12#
SON DAKİKA: İran'da "Çarşamba Suri" hazırlığı: 15 ölü, 372 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement