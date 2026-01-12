İran'da Destek Gösterileri ve Şiddet Olayları - Son Dakika
İran'da Destek Gösterileri ve Şiddet Olayları

İran\'da Destek Gösterileri ve Şiddet Olayları
12.01.2026 15:42
İran'da ekonomik kriz nedeniyle düzenlenen protestolar şiddet olaylarına dönüşürken, rejim destekçileri sokaklara çıktı.

Ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan ve binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen protestoların şiddet olaylarına dönüştüğü İran'da, birçok kentte, rejime "destek gösterileri" yapıldı.

İran devlet televizyonuna göre, başta Tahran olmak üzere Meşhed, Erak, Reşt, Hamedan, Kum, Bircend, Kirman, Ahvaz, Abadan, Urumiye ve Zahedan gibi önemli şehirlerde on binlerce kişi "destek gösterileri"ne katıldı.

Devlet televizyonunda canlı yayımlanan gösterilerde, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atıldı.

Tahran'daki gösterilere birçok İranlı yetkili de katıldı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, başkentteki eylemde yapığı konuşmada, İran'ın ABD ve İsrail'e karşı "ekonomik, psikolojik, terör ve askeri" mücadele yürüttüğünü ifade etti.

Kalibaf, İran halkının "düşmanın" hedeflerine ulaşmasına müsaade etmeyeceğini kaydetti.

İran yönetimi dün karşı gösteri düzenlemek üzere halkı sokağa çıkmaya davet etmişti.

Ayrıca İran'da, ABD ve İsrail'e karşı "ulusal direnişte hayatını kaybedenler" anısına 3 günlük ulusal yas ilan edilmişti.

Kaynak: AA
