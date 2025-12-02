İran'da Eşini Öldüren Adam İnfaz Edildi - Son Dakika
İran'da Eşini Öldüren Adam İnfaz Edildi

İran'da Eşini Öldüren Adam İnfaz Edildi
02.12.2025 12:17
İran'ın Simnan eyaletinde bir adam, eşini öldürmekten idama mahkum edilip halkın önünde infaz edildi.

İran'ın Simnan eyaletinde, eşini öldürme suçlamasıyla yargılanarak idama mahkum edilen adamın cezası halkın önünde infaz edildi.

KISAS CEZASI UYGULANDI!

İran devlet televizyonuna göre, Simnan Yargı Başkanı Muhammed Sadık Ekberi konuya ilişkin bilgi verdi.

Ekberi, "Eşini boğarak kasten öldürmekten suçlu bulunan bir erkeğe verilen kısas cezası, mağdur yakınlarının talebi üzerine ve tüm yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından bu sabah Simnan kentinde halkın önünde infaz edildi." dedi.İranlı yetkili, 2020 yılında yaşanan olayın bir sağlık merkezinin ihbarıyla ortaya çıktığını, uzman ekipler tarafından yapılan inceleme ve soruşturma sonucunda söz konusu adamın eşini kasten öldürdüğünün ortaya çıktığını ifade etti.

Kaynak: AA

İran'da Eşini Öldüren Adam İnfaz Edildi

SON DAKİKA: İran'da Eşini Öldüren Adam İnfaz Edildi - Son Dakika
