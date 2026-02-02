İran'da Gözaltına Alınan Efran Soltani Kefaletle Serbest

İran'daki rejim karşıtı protestolar sırasında gözaltına alınan ve idam edileceği açıklanan 26 yaşındaki Efran Soltani'nin kefaletle serbest bırakıldığı aktarıldı.

ABD'nin İran'daki protestolar sırasında gözaltına alınan 26 yaşındaki Erfan Soltani'nin idam cezasına çarptırıldığını duyurmasının ardından İran Yargı Erki Soltani'ye idam cezası verilmeyeceği açıklanmıştı. Başkent Tahran'ın batısında bulunan Fardis kentinde 8 Ocak'ta gözaltına alınan Soltani'nin kefaletle serbest bırakıldığı açıklandı. Soltani'nin avukatı Amir Mousakhani, müvekkilinin Cumartesi günü serbest bırakıldığını ve Soltani'ye ait telefonu da dahil her şeyine el konduğunu söyledi. Mousakhani, Soltani'nin özgürlüğüne kavuşabilmesi için 2 milyon tümen (12 bin 600 dolar) ödendiğini ifade etti.

Ne olmuştu?

Efran Saoltan, İran'da rejim karşıtı protestolar sırasında 8 Ocak'ta gözaltına alınmıştı. Soltani'nin gözaltına alınmasının ardından ailesine, Soltani'nin birkaç gün içerisinde idam edileceği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Farsça dilindeki X hesabından yapılan açıklamada, Soltani'nin idam cezasına çarptırıldığı aktarılmıştı. İran Yargı Erki tarafından daha sonra yapılan açıklamada ise iddialar yalanlanarak Erfan Soltani'ye idam cezası verilmeyeceği kaydedilmişti. Açıklamada, ülkenin Kerec şehrindeki merkez hapishanesinde tutulan Soltani'nin "ülkenin iç güvenliğine karşı komplo kurmak ve rejime karşı propaganda faaliyetlerinde bulunmak" suçlamasıyla yargılandığını, ancak bu suçlamaların mahkeme tarafından doğrulanması durumunda da ölüm cezasının uygulanmayacağı kaydedilmişti. - TAHRAN