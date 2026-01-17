İran'da Güvenlik İstikrarlı, Protestolar Sürüyor - Son Dakika
İran'da Güvenlik İstikrarlı, Protestolar Sürüyor

17.01.2026 04:17
İran Büyükelçisi Hüseyniyan, halkın insanca yaşam talebinin meşru olduğunu belirtti.

İran'ın Tunus Büyükelçisi Mir Mesud Hüseyniyan, İran halkının insanca bir yaşam talebinin meşru olduğunu belirterek, özellikle başkent Tahran'da güvenliğin şu anda istikrarlı olduğunu söyledi.

Büyükelçi Hüseyniyan, Tunus'taki konutunda düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, "İran halkının insanca bir yaşam talebi meşrudur. Hükümet, ekonomik sorunların çözümü ve koşulların diyalog yoluyla iyileştirilmesi konusunda kararlıdır." dedi.

İran'a yönelik yaptırımlar ve yüksek enflasyona rağmen bir dizi reform ve karar paketiyle ekonomik durumun iyileştirilmesinin hedeflendiğini belirten Hüseyniyan, ülkede özellikle son dönemde yaşam koşullarına bağlı olarak ortaya çıkan protesto dalgasının ardından güvenlik durumunun kontrol altında olduğunu ifade etti.

Hüseyniyan, "Güvenlik şu anda istikrarlı, özellikle Tahran'da sakinlik hakim. Sivil ve siyasi toplumla yürütülen diyalog, halkın beklentilerini karşılamanın, kalkınmayı güçlendirmenin ve vatandaşların temel ihtiyaçlarını güvence altına almanın en etkili yoludur." diye konuştu.

İran'daki sosyal durumun kötüleşmesine ve protestoların tırmanmasına dış müdahalelerin de etki ettiğine dikkati çeken Hüseyniyan, bazı yabancı yetkililerin ve siyasetçilerin açıklamalarının, barışçıl gösteri hakkını savunma bahanesiyle protestoları ve sivil itaatsizliği teşvik ettiğini vurguladı.

Hüseyniyan, "dış kaynaklı" bu tür açıklamaların, ülkede kaos ve şiddet ortamı oluşturmayı, rejimi hedef alan girişimleri desteklemeyi ve durumu alevlendirmek amacıyla bazı grupların finanse edilmesini amaçladığını kaydetti.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

İranlı yetkililerden olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapılmazken, ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerde çıkan olaylarda 2 bin 677 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 bin 97 kişinin gözaltına alındığını öne sürmüştü.

Kaynak: AA

