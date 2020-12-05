İran'da idama mahkum edilen 3 protestocunun yeniden yargılanma talebi kabul edildi - Son Dakika

İran'da Kasım 2019'daki benzin zammı protestolarında kamu mallarını ateşe vermekle suçlanarak mahkeme tarafından idama mahkum edilen üç protestocu yeniden yargılanacak.

İran Yüksek Mahkemesinden yapılan yazılı açıklamada, "Kasım ayındaki olaylarla ilgili idama mahkum edilen üç kişi hakkında yeniden yargılama talebi kabul edildi." denildi.

Emir Hüseyin Muradi, Said Temcidi ve Muhammed Recebi adlı İranlı gençlerin avukatı Babek Paknia da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tahran 15'inci Devrim Mahkemesi tarafından idam cezasına mahkum edilen üç genç hakkındaki kararın bozulduğunu belirtti.

İran'da Kasım 2019'da yakıt fiyatlarına gelen zam nedeniyle patlak veren gösterilere katılan üç genç, kamu mallarını ateşe vermekle suçlanarak idama mahkum edilmişti. İranlı aktivistlerin, 3 gence idam cezasının iptali amacıyla sosyal medyada başlattıkları "İdam Etmeyin" etiketi dünya genelinde de destek görmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump da 15 Temmuz'da Twitter'dan İngilizce ve Farsça paylaştığı mesajında, "Bu üç kişinin idam edilmesi dünyaya korkunç bir sinyal gönderecektir, bunun yaşanmaması lazım!" ifadelerini kullanmıştı.

İdam kararları 19 Temmuz'da geçici olarak durdurulmuştu.