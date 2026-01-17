İran'da İletişim Kısıtlamaları Kaldırılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İran'da İletişim Kısıtlamaları Kaldırılıyor

17.01.2026 08:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'da protestolar sonrası internet kısıtlamaları kademeli olarak kaldırılmaya başlandı.

İran'da ekonomik sorunlara karşı başlatılan protestolar devam ederken 8 Ocak'ta meydana gelen şiddet olayları sonrasında erişime engellenen internet ve iletişim kısıtlamalarının kademeli olarak kaldırılacağı bildirildi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansının güvenlik yetkililerine dayandırdığı habere göre, son dönemde yaşanan "güvenlik sorunlarının kontrol altına alınması ve terör örgütlerinin kilit isimlerinin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmasının" ardından iletişim kısıtlamaları kademeli olarak kaldırılmaya başlandı.

Yetkililer, "internet erişimine getirilen sınırlamalar sayesinde yurt dışındaki muhalif ağların iç bağlantılarının büyük ölçüde zayıflatıldığını, bunun da olayların kontrol altına alınmasında ve terör hücrelerinin eylemlerinin önlenmesinde önemli rol oynadığını" ifade etti.

İlgili kurumların, iletişim hizmetlerinin güvenlik koşullarına bağlı olarak aşamalı şekilde yeniden devreye alınmasını öngören plan kapsamında, ilk aşama olarak kısa mesaj hizmetleri yeniden aktif edildi. İkinci aşamada ulusal internet ağına ve yerli mesajlaşma uygulamalarına tam erişim sağlanacağı, üçüncü aşamada ise uluslararası internet erişiminin yeniden aktif hale getirileceği belirtildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, "Eita" ve "Bale" gibi yerli mesajlaşma uygulamalarına erişim günler sonra yeniden sağlandı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Ekonomi, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'da İletişim Kısıtlamaları Kaldırılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyaz Saray Sözcüsü ICE sorusu soran gazeteciye sert çıktı: Sen solcu bir yazarsın Beyaz Saray Sözcüsü ICE sorusu soran gazeteciye sert çıktı: Sen solcu bir yazarsın
Londra’daki yatırımcılara rakam verdi İşte enflasyonda 2026 hedefi Londra'daki yatırımcılara rakam verdi! İşte enflasyonda 2026 hedefi
Galatasaray’dan UEFA’ya borçsuzluk raporu Galatasaray'dan UEFA'ya borçsuzluk raporu
Bedava olması gereken hizmette şok fatura: İtiraz eden vatandaş parasını geri alabilecek Bedava olması gereken hizmette şok fatura: İtiraz eden vatandaş parasını geri alabilecek
Astsubaylığa son bir adım kalmıştı: Genç kadın, gelen sağlık raporu sonrası yıkıldı Astsubaylığa son bir adım kalmıştı: Genç kadın, gelen sağlık raporu sonrası yıkıldı
Benzine gece yarısı 1 lira 61 kuruşluk zam Benzine gece yarısı 1 lira 61 kuruşluk zam

08:56
Bonservisini bile duyurdular İşte Rafa Silva’nın yeni takımı
Bonservisini bile duyurdular! İşte Rafa Silva'nın yeni takımı
08:52
Ayrılık olabilir Torreira için Galatasaray’a yeni teklif geliyor
Ayrılık olabilir! Torreira için Galatasaray'a yeni teklif geliyor
08:39
16 yaşında öldürülen Atlas’ın annesine ilk destek Yasemin Minguzzi’den geldi
16 yaşında öldürülen Atlas'ın annesine ilk destek Yasemin Minguzzi'den geldi
08:37
Tutuklanan Ümit Karan’ın ifadesi ortaya çıktı
Tutuklanan Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı
07:25
YPG’nin çekilme kararına Şam yönetiminden ilk tepki
YPG'nin çekilme kararına Şam yönetiminden ilk tepki
07:14
Gazze Barış Kurulu üyeleri belli oldu Türkiye’yi Hakan Fidan temsil edecek
Gazze Barış Kurulu üyeleri belli oldu! Türkiye'yi Hakan Fidan temsil edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 09:19:19. #7.11#
SON DAKİKA: İran'da İletişim Kısıtlamaları Kaldırılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.