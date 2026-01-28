İran'da İsrail Casusuna İdam Ceza - Son Dakika
İran'da İsrail Casusuna İdam Ceza

28.01.2026 11:46
İran, İsrail lehine casusluk yaptığı belirlenen bir kişiyi idam etti. Yüksek Mahkeme onayladı.

İran basını, İsrail adına casusluk yaptığı belirlenen bir kişinin idam edildiğini duyurdu.

İran, bugüne kadar İsrail istihbarat servisiyle bağlantılı olmak ve ülkedeki operasyonlarını kolaylaştırmakla suçladığı birçok kişiyi idam etti. İran basınında yer alan haberlerde, İsrail adına casusluk yaptığı belirlenen bir kişinin daha idam edildiği kaydedildi. Haberde, 29 Nisan 2025'te tutuklanan Hamidreza Sabet Esmaeilipour'un Yüksek Mahkeme tarafından onaylanan ve yasal süreçlerden geçen kararın ardından Mossad lehine casusluk ve istihbarat işbirliği suçundan idam edildiği kaydedildi. Esmaeilipour'un gizli belgeleri ve bilgileri Mossad'a aktardığı ifade edildi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Yerel, İran, Son Dakika

