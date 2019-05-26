İran'da Meclis Başkanlığı seçimleri sonuçlandı
4 saat önce
İran'da yapılan Meclis Başkanlığı seçimlerinde Ali Laricani bir kez daha Meclis Başkanı olarak seçildi.
İran
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 01:05 Kaynak: İHA
'da yapılan Meclis Başkanlığı seçimlerinde Ali Laricani
bir kez daha Meclis Başkanı
olarak seçildi. İran Meclisinde bu sabah yapılan açık oturumda Ali Laricani'ye 12. yılında yeniden Meclis Başkanlığı görevi verildi. Laricani, Ümit grubundan aday olan Muhammed Rıza Arif ve bağımsız aday Muhammed Cevat Ebti'yi geride bırakarak Meclis Başkanlığı seçimlerini kazandı. Muhammed Rıza Arif 105 oy alırken, Ali Laricani 155 oy aldı. Meclis Başkanvekilliği için yapılan oylamada ise Ümit grubundan Abdulrıza Mısri 148 oyla seçildi.
(Aynur Sena Çabuk/İHA)
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