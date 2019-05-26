Son Dakika Haberleri: İran'da Meclis Başkanlığı seçimleri sonuçlandı

İran'da Meclis Başkanlığı seçimleri sonuçlandı

4 saat önce

İran'da yapılan Meclis Başkanlığı seçimlerinde Ali Laricani bir kez daha Meclis Başkanı olarak seçildi.

İran'da Meclis Başkanlığı seçimleri sonuçlandı, System.String[]
İran'da yapılan Meclis Başkanlığı seçimlerinde Ali Laricani bir kez daha Meclis Başkanı olarak seçildi. İran Meclisinde bu sabah yapılan açık oturumda Ali Laricani'ye 12. yılında yeniden Meclis Başkanlığı görevi verildi. Laricani, Ümit grubundan aday olan Muhammed Rıza Arif ve bağımsız aday Muhammed Cevat Ebti'yi geride bırakarak Meclis Başkanlığı seçimlerini kazandı. Muhammed Rıza Arif 105 oy alırken, Ali Laricani 155 oy aldı. Meclis Başkanvekilliği için yapılan oylamada ise Ümit grubundan Abdulrıza Mısri 148 oyla seçildi.
(Aynur Sena Çabuk/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 01:05 Kaynak: İHA
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