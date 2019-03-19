İran'da Nevruz Bayramı Hazırlıkları
20 dakika önce
Baharın habercisi sayılan Nevruz'u yılbaşı olarak kutlayan İranlılar, bayram hazırlığı ve alışveriş için pazarlara akın etti.
Baharın habercisi sayılan Nevruz'u yılbaşı olarak kutlayan İranlılar, bayram hazırlığı ve alışveriş için pazarlara akın etti. İran'da Hicri Şemsi takvimine göre 21 Mart
günü kutlanacak olan Nevruz bayramı öncesi başkent Tahran
'ın çarşılarında hareketlilik yaşandı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 02:05 Kaynak: AA
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