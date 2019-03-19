Son Dakika Haberleri: İran'da Nevruz Bayramı Hazırlıkları

İran'da Nevruz Bayramı Hazırlıkları

20 dakika önce

Baharın habercisi sayılan Nevruz'u yılbaşı olarak kutlayan İranlılar, bayram hazırlığı ve alışveriş için pazarlara akın etti.

Baharın habercisi sayılan Nevruz'u yılbaşı olarak kutlayan İranlılar, bayram hazırlığı ve alışveriş için pazarlara akın etti. İran'da Hicri Şemsi takvimine göre 21 Mart günü kutlanacak olan Nevruz bayramı öncesi başkent Tahran'ın çarşılarında hareketlilik yaşandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 02:05 Kaynak: AA

Tahran, İran, Güncel
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