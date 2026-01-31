İran\'da Patlamalar: 5 Ölü, Gerilim Artıyor

ABD- İran arasında askeri gerilimin arttığı bir dönemde İran'da iki kentte patlamalar meydana geldi. En az beş kişinin öldüğü olaylara dair ne biliniyor'İran'ın güneybatısında iki kentte peş peşe patlamalar meydana geldi. ABD'nin saldırı tehdidinde bulunduğu bir dönemde yaşanan patlamalara dair çok az şey bilinirken İsrail'den "ilgimiz yok" açıklaması geldi.

İran'da ne oldu?

Ülkenin güneyindeki liman kenti Bandar Abbas'ta sekiz katlı bir binada patlama yaşandı. Binanın üç katı ve dış cephesi hasar alırken en az bir kişinin öldüğü, 14 kişinin de yaralandığı açıklandı. İngiltere merkezli haber sitesi Sky News, ölen kişinin dört yaşında bir çocuk olduğunu aktardı.

İran devlet medyası ise, patlamada Devrim Muhafızları'nın donanma komutanının öldüğü yönündeki iddiaları yalanladı, sosyal medyada bu yönde yapılan paylaşımların "tamamen asılsız" olduğunu bildirdi.

Patlamanın yaşandığı binada kimlerin ikamet ettiği veya ölü ve yaralıların kimliğine dair başka bir açıklama yapılmadı.

Bir başka olay da, Bandar Abbas'a yaklaşık bin kilometre uzaklıktaki Ahvaz şehrinde yaşandı. Irak sınırına yakın kentte yine bir konutta patlama oldu. Devlete bağlı Tehran Times gazetesi bunun bir doğal gaz patlaması olduğunu bildirdi ve dört kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İsrail: Bizim bir rolümüz yok

Bölgede askeri gerilimin tırmandığı bir dönemde yaşanan patlamalara ilişkin İsrailli yetkililerden "dahlimiz yok" açıklaması geldi. İsimleri gizli kalmak şartıyla Reuters'a konuşan iki İsrailli yetkili, patlamalarda İsrail'in bir rolü bulunmadığını söyledi.

Patlamalara ilişkin ABD'den ise henüz bir açıklama gelmedi.

