İran'da Patlamalar: 5 Ölü, Gerilim Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İran'da Patlamalar: 5 Ölü, Gerilim Artıyor

İran\'da Patlamalar: 5 Ölü, Gerilim Artıyor
31.01.2026 19:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'da iki kentteki patlamalarda en az beş kişi hayatını kaybetti. İsrail, olayla ilgisi olmadığını açıkladı.

ABD- İran arasında askeri gerilimin arttığı bir dönemde İran'da iki kentte patlamalar meydana geldi. En az beş kişinin öldüğü olaylara dair ne biliniyor'İran'ın güneybatısında iki kentte peş peşe patlamalar meydana geldi. ABD'nin saldırı tehdidinde bulunduğu bir dönemde yaşanan patlamalara dair çok az şey bilinirken İsrail'den "ilgimiz yok" açıklaması geldi.

İran'da ne oldu?

Ülkenin güneyindeki liman kenti Bandar Abbas'ta sekiz katlı bir binada patlama yaşandı. Binanın üç katı ve dış cephesi hasar alırken en az bir kişinin öldüğü, 14 kişinin de yaralandığı açıklandı. İngiltere merkezli haber sitesi Sky News, ölen kişinin dört yaşında bir çocuk olduğunu aktardı.

İran devlet medyası ise, patlamada Devrim Muhafızları'nın donanma komutanının öldüğü yönündeki iddiaları yalanladı, sosyal medyada bu yönde yapılan paylaşımların "tamamen asılsız" olduğunu bildirdi.

Patlamanın yaşandığı binada kimlerin ikamet ettiği veya ölü ve yaralıların kimliğine dair başka bir açıklama yapılmadı.

Bir başka olay da, Bandar Abbas'a yaklaşık bin kilometre uzaklıktaki Ahvaz şehrinde yaşandı. Irak sınırına yakın kentte yine bir konutta patlama oldu. Devlete bağlı Tehran Times gazetesi bunun bir doğal gaz patlaması olduğunu bildirdi ve dört kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İsrail: Bizim bir rolümüz yok

Bölgede askeri gerilimin tırmandığı bir dönemde yaşanan patlamalara ilişkin İsrailli yetkililerden "dahlimiz yok" açıklaması geldi. İsimleri gizli kalmak şartıyla Reuters'a konuşan iki İsrailli yetkili, patlamalarda İsrail'in bir rolü bulunmadığını söyledi.

Patlamalara ilişkin ABD'den ise henüz bir açıklama gelmedi.

Reuters/ MUK,ET

Kaynak: Deutsche Welle

Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'da Patlamalar: 5 Ölü, Gerilim Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, Küba’ya petrol satan ülkeleri tehdit etti Trump, Küba'ya petrol satan ülkeleri tehdit etti
Selde kaldırım kayboldu, hastane duvarından yürüyerek geçti O anlar kameralarda Selde kaldırım kayboldu, hastane duvarından yürüyerek geçti! O anlar kameralarda
Ekranların renkli ismi Fatih Ürek kimdir Ekranların renkli ismi Fatih Ürek kimdir?
Büyükelçi Uraz’dan Cidde Turizm Fuarı’nda turizm mesajı: Türkiye yeterince tanınıyor ama daha fazlasını yapmalıyız Büyükelçi Uraz'dan Cidde Turizm Fuarı'nda turizm mesajı: Türkiye yeterince tanınıyor ama daha fazlasını yapmalıyız
Akrabaların tartışması kanlı bitti Akrabaların tartışması kanlı bitti
Fenomen Merve Taşkın’dan yakalama kararına cevap: Suçsuzum Fenomen Merve Taşkın'dan yakalama kararına cevap: Suçsuzum

20:03
Ünlü rapçi Blok3 trafik denetiminde alkollü yakalandı, aracı trafikten men edildi
Ünlü rapçi Blok3 trafik denetiminde alkollü yakalandı, aracı trafikten men edildi
19:32
Organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik tutuklandı
Organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik tutuklandı
19:06
Canlı anlatım: 11 dakikada 2 gol
Canlı anlatım: 11 dakikada 2 gol
18:43
Fatih Ürek’in vasiyeti ortaya çıktı: Kendi adıma bir okul olsun
Fatih Ürek'in vasiyeti ortaya çıktı: Kendi adıma bir okul olsun
18:32
Suriye’de skandal gösterdi: İsrail bayrağı ve Netanyahu fotoğraflarıyla sokağa indiler
Suriye'de skandal gösterdi: İsrail bayrağı ve Netanyahu fotoğraflarıyla sokağa indiler
17:35
İstanbullular dikkat Tarih verildi, dondurucu soğuklar geliyor
İstanbullular dikkat! Tarih verildi, dondurucu soğuklar geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 20:41:40. #7.11#
SON DAKİKA: İran'da Patlamalar: 5 Ölü, Gerilim Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.