İran'da Protesto Provokatörleri Yakalandı

İran, Loristan eyaletine bağlı Burucerd kentinde, "protesto gösterilerini provoke etmeye çalışan" 4 kişilik bir grubun yakalandığını duyurdu.

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, Loristan Emniyeti, Burucerd kentinde gösterileri provoke etmeye çalışan 4 kişilik silahlı bir grubun yakalandığını duyurdu.

Emniyet kaynakları, yakalanan şahısların saklandıkları yerde iki adet silah, mühimmat ve bomba yapımında kullanılan malzemelerin ele geçirildiğini açıkladı.

Açıklamada, yakalanan şahısların Burucerd'de ikamet etmedikleri ve kente dışarıdan geldikleri belirtilirken, şüphelilerin çok sayıda sabıkasının olduğu kaydedildi.

Öte yandan Burucerd İlçe Emniyet Müdürlüğü de şüphe üzerine durdurdukları bir araçta çok sayıda molotof kokteyli ele geçirdiklerini belirtti.

Bunun yanı sıra Devrim Muhafızları Ordusu, Loristan eyaletine bağlı Azna kentinde, sosyal medya üzerinden protestocuları yönlendirmeye çalışan, yurt dışı bağlantılı bir şebekenin tespit edildiğini duyurdu.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 7 Ocak'ta (gösterilerin 11. gününde) yayımladığı raporda, 4'ü emniyet görevlisi 38 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını ve 2 bin 217 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Tesnim Haber Ajansı, gösterilerde yaralanan polis sayısının 568'e ve milis gücünün (Besic) 66'a yükseldiğini duyurmuştu.