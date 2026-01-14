İran'da Protestocu İnfaz Riski - Son Dakika
İran'da Protestocu İnfaz Riski

14.01.2026 13:20
Uluslararası Af Örgütü, İran'daki protestolar sırasında İrfan Sultani'nin infaz riski olduğunu açıkladı.

(ANKARA) - Uluslararası Af Örgütü, protesto gösterileri süren İran'da 26 yaşındaki protestocu İrfan Sultani'nin infaz edilme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, Tahran yönetiminin protestoları bastırmak için keyfi infaz ve hızlandırılmış yargılamalara yöneldiği uyarısında bulundu.

Uluslararası Af Örgütü, İran'da ülke çapında devam eden protestolar sırasında yetkililerin toplu öldürmeler, kitlesel gözaltılar ve keyfi infazlara başvurduğuna dair ciddi endişeler bulunduğunu açıkladı.

İranlı yetkililerin muhalefeti bastırmak ve caydırmak amacıyla hızlandırılmış yargılamalar ve keyfi infaz yöntemlerini yeniden devreye soktuğu belirtilen açıklamada, gözaltındaki protestocuların ve muhaliflerin yaşamlarının ciddi risk altında olduğunu vurguladı.

Açıklamada, İran Yargı Erki Başkanı'nın savcılara protestoculara karşı "müsamaha göstermemeleri" yönünde talimat verdiği, bunun da gözaltındaki kişilerin güvenliğine ilişkin kaygıları artırdığı ifade edildi.

Af Örgütü'nün dikkat çektiği isimlerden biri, Elburz eyaletinden 26 yaşındaki protestocu İrfan Sultani oldu. Basında yer alan bilgilere göre Sultani'nin bugün infaz edilme riski bulunuyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'da protestocuların idam edilmesi halinde, ülkeye yönelik, "çok sert önlemler" alıncağı tehdidinde bulunmuştu.

Af Örgütü'nün topladığı bilgilere göre, konuya yakın bir kaynak 11 Ocak'ta yetkililerin Sultani'nin ailesine, genç protestocunun ölüm cezasına çarptırıldığını bildirdiğini aktardı. 8 Ocak'ta, protestolar ve internet kesintileri sürerken Sultani'nin ailesiyle bağlantısının kesildiği belirtildi.

Uluslararası Af Örgütü, uluslararası topluma İran'daki tüm infazların derhal durdurulması için acil çağrıda bulunarak, 2022 yılındaki  "Kadın, Yaşam, Özgürlük" protestolarının ardından İran yönetiminin ölüm cezasını bir baskı aracı haline getirdiğini ve bugüne dek binlerce kişinin infaz edildiğini hatırlattı.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
