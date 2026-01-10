İran'da Protestolar 13. Gününde Şiddete Dönüştü - Son Dakika
İran'da Protestolar 13. Gününde Şiddete Dönüştü

10.01.2026 10:57
İran'da hükümet karşıtı protestolar 13. gününde en az 65 kişi hayatını kaybetti, internet kesintisi sürüyor.

(ANKARA) - İran'da hükümet karşıtı protestoların 13'üncü gününde, ABD merkezli İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı'na (HRANA) göre en az 50 protestocu ve 14 güvenlik görevlisi ve 1 hükümet yanlısı sivil hayatını kaybetti. İran yönetimi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği mektupta, protestoları "şiddet içeren yıkıcı eylemler ve yaygın vandalizm" olarak tanımlayarak ABD'yi olayları kışkırtmakla suçladı.

Ekonomik krizin tetiklemesiyle başlayan protestolar, kısa sürede rejim karşıtı sloganların atıldığı kitlesel eylemlere dönüştü. ABD merkezli İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı'na (HRANA) göre, protestoların başladığı 28 Aralık'tan bu yana 50 protestocu ve 14 güvenlik görevlisi ve 1 hükümet yanlısı sivil olmak üzere 65 kişi hayatını kaybetti ve 2 bin 277 kişi gözaltına alındı. Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü ise ölü sayısının dokuzu çocuk olmak üzere en az 51'e ulaştığını açıkladı.

Hamaney protestocuları vandallıkla suçladı

İran yönetimin en üst düzey karar alıcı otoritesi olan dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran hükümetinin ılımlı tavrının aksine bit tutumla protestocuları, "ABD Başkanı'nı memnun etmeye çalışan vandallar" olarak nitelendirdi. Hamaney, televizyondan yaptığı konuşmada, "İslam Cumhuriyeti yüz binlerce onurlu insanın kanı pahasına kuruldu ve bunu inkar edenler karşısında geri adım atmayacaktır" dedi. Daha sonra destekçilerine hitaben yaptığı konuşmada ise "yıkıcı unsurlarla kararlılıkla mücadele edileceğini" söyledi.

İran yönetimi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği mektupta, protestoları "şiddet içeren yıkıcı eylemler ve yaygın vandalizm" olarak tanımlayarak ABD'yi olayları kışkırtmakla suçladı.

Batılı liderlerden İran yönetimine tepki

İngiltere, Almanya ve Fransa liderleri dün akşam saatlerinde yaptıkları ortak açıklamalarında İran güvenlik güçlerinin protestoculara yönelik şiddetini kınardı. Birleşmiş Milletler can kayıplarından derin endişe duyulduğunu bildirdi. BM Sözcüsü Stéphane Dujarric, "İnsanların barışçıl şekilde protesto etme hakkı vardır ve devletlerin bu hakkı koruma sorumluluğu bulunur" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump gece saatlerinde yaptığı açıklamada Tahran'a yönelik müdahale tehditini yineledi ve Washington'un gelişmeleri yakından izlediğini belirtti. Trump, İran yönetiminin protestocuları öldürmesi halinde ABD'nin müdahalede bulunacağına dair güçlü bir mesaj verdiğini ancak bu müdahalenin kara birliklerini içermeyeceğini söyledi.

Ülke genelinde internet erişimi büyük ölçüde kesilirken, Tahran ve İsfahan başta olmak üzere birçok kentten gelen görüntülerde araçların ateşe verildiği ve kamu binalarında yangın çıktığı görüldü. İnsan hakları savunucuları, internet kesintisi sürerken daha ağır bir şiddet dalgası yaşanmasından endişe ediyor.

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Politika, Güvenlik, Hükümet, Güncel, İran, Son Dakika

