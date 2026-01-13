İran'da Protestolar 17. Güne Girdi - Son Dakika
İran'da Protestolar 17. Güne Girdi

13.01.2026 11:34
İran'daki yönetim karşıtı protestolarda ölü sayısı 646'ya yükselirken, hükümet yanlısı mitingler düzenlendi.

(ANKARA) - İran'da kötüleşen ekonomik koşullar nedeniyle başlayan yönetim karşıtı protestolar 17'nci gününe girerken, İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı'na göre ölü sayısı 646'ya yükseldi. Öte yandan İran genelinde dün protestolara karşı devlet destekli mitingler düzenlendi.

İran'da iki haftadır süren protestolara karşı gerçekleşen hükümet yanlısı mitingler kapsamında bir araya gelenler, Tahran Üniversitesi yakınındaki Devrim Meydanı'nda toplandı. Katılımcılar İran'ın iç işlerine yönelik "yabancı müdahaleleri" reddettiklerini dile getirdi.

İran'ın Dini Lideri Ali Hamaney, sosyal medyada hükümet yanlısı mitinglerden görüntüler paylaşarak, "Büyük İran milleti; kendisini, azmini ve kimliğini düşmanlara gösterdi. Bu, Amerikalı siyasetçilere aldatmacalarını durdurmaları ve hain piyonlarına güvenmemeleri yönünde bir uyarıydı" dedi.

Hükümet yanlısı protestolarda ABD'ye yönelik sertleşen söylem

Tahran'daki mitingde konuşan İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef aldı. Eski Devrim Muhafızları komutanı olan Kalibaf, "Biz meydan adamıyız. Gelin ve bölgedeki tüm kabiliyetlerinizin nasıl yok edileceğini görün" ifadesini kullandı. ABD güçlerinin ve üslerinin hedef alınacağını söyleyen Kalibaf, Kasım Süleymani'ye atıfla Trump'ı "kumarbaz" olarak niteledi ve ABD güçlerinin İran'ın savunucularının ateşiyle yakılacağını savundu.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani de, Trump'ın tehditlerini ciddiye almamak gerektiğini kaydetti. Laricani, İran halkının ABD ve İsrail ile hesaplaşma niyetinde olduğunu söyledi.

İranlı yetkililer devam eden yönetim karşıtı protestoların ABD ve İsrail tarafından teşvik edildiğini ileri sürüyor. Fars Haber Ajansı'na göre bu hafta uluslararası bir yük kamyonunun ülke içinden geçişi sırasında 273 silah ele geçirildi ve üç kişi gözaltına alındı.

Kirman, Zahidan ve Bircend başta olmak üzere ülkenin doğusundaki birçok kentte de benzer hükümet yanlısı gösteriler düzenlendi.

Protestoların bilançosu ağırlaşıyor

ABD merkezli İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı'n göre (HRANA) şu ana kadar protestolarda, 9'u çocuk olmak üzere, 505 protestocu, 133 asker ve kolluk kuvveti, 1 savcı ve protestolara katılmayan 7 sivil toplam 646 kişi hayatını kaybetti. HRANA ayrıca 579 ölüm vakasına ilişkin bildirimlerin halen inceleme aşamasında olduğunu belirtti.

HRANA, protestolar kapsamında ülke genelinde en az 10 bin 681 kişinin gözaltına alındığını da duyurdu. Yaralı sayısının ise binin üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Tahran'daki Beheşt Zehra Mezarlığı'nda hayatını kaybedenlerin aileleri bir araya gelerek sloganlar attı.

Yetkililerin 8 Ocak'tan bu yana interneti büyük ölçüde kapalı tutması, ülkedeki baskının giderek arttığına ilişkin endişelere yol açtı.

Kaynak: ANKA

