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İran'da "Ruhani ile yardımcısı Cihangiri arasında tartışma" iddiası

1 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri arasında tartışmaların yaşandığı iddia edildi.

İran'da
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri arasında tartışmaların yaşandığı iddia edildi.
İran hükümetine yakınlığıyla bilinen Entekhab haber sitesine göre, Cumhurbaşkanı Ruhani, dün bir toplantıda, Birinci Yardımcısı Cihangiri'ye "Siz ve reformistler hükümetin yıkılması peşindesiniz." şeklinde sert sözler yöneltti.
Ruhani'ye karşılık vermeyen Cihangiri'nin toplantıyı terk ettiği belirtilen haberde, İran Meclis Başkanı Ali Laricani'nin Cihangiri'yi durdurmaya çalıştığı kaydedildi.
Haberde, Cihangiri'nin evine çekildiği, dünden bu yana bazı bakanların kendisini geri döndürme girişimlerinde bulunduğu, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in de ara buluculuk için Cihangiri'nin evine gidenler arasında yer aldığı öne sürüldü.
İran Gazetesi yalanladı
Öte yandan yine hükümete yakınlığıyla bilinen İran Gazetesi'ne ait Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, isminin açıklanmasını istemeyen hükümete yakın bir yetkili söz konusu iddiaları yalanlayarak, Cihangiri'nin şu an kabine toplantısında yer aldığını belirtti.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 04:29 Kaynak: AA
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