İran'da "Ruhani ile yardımcısı Cihangiri arasında tartışma" iddiası

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İran medyasında 'tanker saldırılarının arkasında Suudi Arabistan var' iddiası

ABD Başkanı Trump'tan şaşırtan İran açıklaması: Onların en iyi arkadaşı olurum

Abdullah Gül oyunu kullandı: İnşallah her şey güzel olur