İran'da Sel Bölgelerindeki 60 Bin Kişiye Tahliye Kararı

İran
'da Huzistan Valiliği sel tehdidi nedeniyle Ahvaz kentinde 60 binden fazla kişinin yaşadığı 5 bölge için tahliye emri verdi.
İran'ın Huzistan eyaleti Ahvaz kentine bağlı 5 ayrı bölgede sel uyarısı yapılarak, risk taşıyan bölgeler için tahliye kararı alındı. 60 binden fazla kişinin yaşadığı bölgelerde tahliye kararı verdiklerini açıklayan Huzistan Valisi Golamrıza Şeriati, "Eyne-do, Goldeşt, Sayahi, Sadat ve Selim
Abad bölgeleri bir an önce tahliye edilmelidir" dedi.
İran'ın güney eyaletlerinde 2 haftayı aşkındır devam eden aşırı yağışlar sonucu Karun, Dez ve Karkeh nehirleri taşmış ve Huzistan eyaletinde sele neden olmuştu.
Huzistan eyaleti için yeni sel uyarıları yapılırken, şu ana kadar 234 köy ve yerleşim yeri tahliye edildi ve 46 bin kişi barınaklara yerleştirildi. - TAHRAN