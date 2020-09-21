Son dakika gündem: İran'da son 24 saatte 177 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika gündem: İran'da son 24 saatte 177 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Son dakika gelişmesine göre İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 177 artarak 24 bin 478 oldu.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 177 artarak 24 bin 478 oldu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 177 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 3 bin 341 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 24 bin 478'e, vaka sayısının da 425 bin 481'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 912'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 361 bin 523'e ulaştığı bilgisini verdi.

Lari, ülkede toplam 3 milyon 773 bin 300 kişiye test yapıldığını aktardı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülkedeki 31 eyaletten 29'unun "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

İran'da günlük koronavirüs vakaları 31 Ağustos'ta 1642'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı da 1 Eylül'de 101 kişiye düşmüştü. Muharrem ayı etkinliklerinin ardından vakalar ve ölü sayıları yeniden yükselmeye başladı.

Son dakika gündem: İran'da son 24 saatte 177 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 14:13 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: İran'da son 24 saatte 177 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Son Dakika

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