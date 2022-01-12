İran'da terör saldırısıyla suçlanan 2 kişi idam edildi - Son Dakika

İran'ın batısındaki Loristan eyaletinde terör saldırısı suçlamasından hüküm giyen 2 kişinin idam cezası infaz edildi.

İran devlet medyasındaki habere göre, 2019 yılında 2 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği terör saldırısını gerçekleştirmekle suçlanan 2 kişi hakkında idam cezası verildi.

Loristan Adliyesi Başkanı Muhammed Rezm, yaptığı açıklamada, bu kişilerin yakalandıktan sonra kısa süre içinde mahkemeye çıkarıldıklarını ve haklarında verilen idam cezasının infaz edildiğini söyledi.

Rezmi, "Bu kişiler yapılan sorgulamalarda Loristan eyaleti genelinde asayişi bozacak eylemler düzenlemeyi planladıklarını itiraf etti." iddiasında bulundu.