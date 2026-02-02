İran'da Yabancı 4 Kişi Protestolarda Tutuklandı

İranlı yetkililer, geçtiğimiz yıl 28 Aralık'ta hayat pahalılığına tepki olarak başlayan ve hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösterilerde "ayaklanmalara katıldıkları" suçlamasıyla yabancı uyruklu 4 kişinin tutuklandığını bildirdi.

İran'da geçtiğimiz yıl 28 Aralık'ta ülke genelinde hayat pahalılığına tepki olarak başlayan ve hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösterilere katılanlara ilişkin soruşturma sürüyor. İranlı yetkililer, şiddet olaylarının sahne olduğu gösterilerde "ayaklanmalara katıldıkları" suçlamasıyla yabancı uyruklu 4 kişinin tutuklandığını bildirdi. Devlet televizyonunun yetkililere dayandırdığı haberinde, "Bu kişiler, Tahran eyaletinde saklandıkları yere düzenlenen baskında yakalandı. Bir şüphelinin çantasında yapılan aramada, bölgede yaşanan ayaklanma ve huzursuzluk sırasında kullanılan dört adet el yapımı şok bombasına rastlandı" ifadelerini kullandı. Haberde tutuklamaların zamanına ilişkin bilgi verilmedi. - TAHRAN