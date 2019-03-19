Son Dakika Haberleri: İran'da Yolcu Uçağı Alev Aldı

İran'da Yolcu Uçağı Alev Aldı

17 dakika önce

İran'daki Mehrabad Havalimanı'nda bir yolcu uçağının iniş sırasında alev aldığı, uçakta tüm yolcuların tahliye edildiği belirtildi.

İran'da Yolcu Uçağı Alev Aldı, System.String[]
İran'daki Mehrabad Havalimanı'nda bir yolcu uçağının iniş sırasında alev aldığı, uçakta tüm yolcuların tahliye edildiği belirtildi.

İran'ın başkenti Tahran'da bulunan Mehrabad Havalimanı'nda 100 yolcunun bulunduğu uçağın alev aldığı belirtildi. Tahran acil durum servisi tarafından yapılan açıklamada, uçakta bulunan yolcuların tahliye edildiği, olayda yaralanan olmadığı ifade edildi. Yangının iniş sırasında uçağın tekerleklerinin açılmaması sonucu çıktığı, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangını söndürdüğü kaydedildi. - TAHRAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:59 Kaynak: İHA

Tahran, İran, 3. Sayfa
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