İran'daki bir köprüye İsrail bayrağı asıldı - Son Dakika

İran'daki bir köprüye İsrail bayrağı asıldı
08.12.2020 13:39
İran'ın başkenti Tahran'daki bir üst geçide İsrail bayrağı ile "teşekkürler Mossad" yazısı asılarak nükleer bilimci Fahrizade suikastına gönderme yapıldı.
–İran'ın başkenti Tahran'daki bir üst geçide İsrail bayrağı ile "teşekkürler Mossad" yazısı asılarak nükleer bilimci Fahrizade suikastına gönderme yapıldı.
İran'ın başkenti Tahran'daki bir üst geçide İsrail bayrağı ve 'Teşekkürler Mossad' yazısı asılarak nükleer programının kilit isimlerinden fizik profesörü Muhsin Fahrizade suikastına gönderme yapıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise tepki topladı.
NE OLMUŞTU ?
İran'ın askeri nükleer programının 'babası' olarak adlandırılan 59 yaşındaki fizik profesörü Muhsin Fahrizade korumalar eşliğinde aracıyla Tahran'dan 60 km uzaklıktaki Abserd ilçesine giderken pusuya düşürülerek öldürüldü.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Nisan 2018'de yaptığı bir açıklamada ise İranlı nükleer bilimci Fahrizade'ye işaret ederek, "Bu ismi unutmayın." demişti.
- İran
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