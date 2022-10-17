Açıklamada, "Adi suçluların bulunduğu bölümde çıkan olaylarda yaralanan 10 mahkumdan 4'ü daha hayatını kaybetti. Yaralı 6 mahkumun tedavisi ise devam ediyor. Hapishane olaylarında ölenlerin sayısı 8'e yükseldi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Tahran, Yargı, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İran'daki Evin Hapishanesi'nde çıkan olaylarda ölü sayısı 8'e yükseldi - Son Dakika

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