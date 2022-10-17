İran'daki Evin Hapishanesi'nde çıkan olaylarda ölü sayısı 8'e yükseldi - Son Dakika
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İran'daki Evin Hapishanesi'nde çıkan olaylarda ölü sayısı 8'e yükseldi

17.10.2022 12:20
İran'daki Evin Hapishanesi'nde çıkan olaylarda ölü sayısı 8'e yükseldi

İran'ın başkenti Tahran'daki Evin Hapishanesi'nde önceki gün çıkan olaylarda yaralanan 4 mahkumun daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 8'e yükseldi.

İran'ın başkenti Tahran'daki Evin Hapishanesi'nde önceki gün çıkan olaylarda yaralanan 4 mahkumun daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 8'e yükseldi.

İran Yargı Erki Enformasyon Ofisinden siyasi tutuklularıyla öne çıkan Evin Hapishanesi'nde 15 Ekim Cumartesi günü yaşanan olaylara ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Adi suçluların bulunduğu bölümde çıkan olaylarda yaralanan 10 mahkumdan 4'ü daha hayatını kaybetti. Yaralı 6 mahkumun tedavisi ise devam ediyor. Hapishane olaylarında ölenlerin sayısı 8'e yükseldi." ifadelerine yer verildi.

İran Yargı Erki Enformasyon Ofisi, dün yayımladığı açıklamada, adi suçluların bulunduğu bölümde mahkumlar arasında yaşanan kavga esnasında, hapishanenin dikiş atölyesinde çıkan yangın sonucu 4 mahkumun dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiğini, 4'ü ağır 10 mahkumun da yaralandığını duyurmuştu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Evin Hapishanesi'nde yangın çıktığı görülürken silah ve patlama sesleri de duyulmuştu.

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Kaynak: AA

Tahran, Yargı, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'daki Evin Hapishanesi'nde çıkan olaylarda ölü sayısı 8'e yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran'daki Evin Hapishanesi'nde çıkan olaylarda ölü sayısı 8'e yükseldi - Son Dakika
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