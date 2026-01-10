İran'daki Gösterilerde Ölü Sayısı 65'e Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İran'daki Gösterilerde Ölü Sayısı 65'e Yükseldi

10.01.2026 07:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ekonomik sorunlar nedeniyle 13 gündür süren gösterilerde 65 kişi hayatını kaybetti, 2311 gözaltı var.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının 65'e çıktığını bildirdi.

ABD merkezli HRANA'ya ait internet sitesinde yayımlanan raporda, ülkede 13 gündür süren gösterilere ilişkin bilgi verildi.

Bu süre zarfında İran'daki 31 eyalete yayılan gösterilerde 7'si 18 yaşından küçük toplam 50 eylemci ile emniyet güçlerine bağlı 15 kişinin yaşamını yitirdiği aktarılan raporda, ülke genelinde toplam 2 bin 311 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Devam eden olaylarda onlarca kişinin yaralandığı vurgulanan raporda, yaralanmaların büyük ölçüde saçma ve plastik mermilerin isabet etmesi sonucu meydana geldiği ifade edildi.

İran makamlarından ise gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

HRANA, dün 12'nci güne ilişkin raporunda ölü sayısının 42'ye, gözaltına alınanların sayısının da 2 bin 277'ye yükseldiğini duyurmuştu.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te, ülkedeki yerel para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Tesnim Haber Ajansı, gösterilerde yaralanan polis sayısının 568'e ve gönüllü güvenlik güçleri olarak bilinen Besic mensubunun sayısının da 66'ya yükseldiğini duyurmuştu.

Ülkenin çeşitli noktalarındaki olaylarda kamu kurum ve araçları zarar görürken, Tahran'da dün "dışarı çıkmayın" uyarısı yapılmıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'daki Gösterilerde Ölü Sayısı 65'e Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, İran’ı açık açık tehdit etti: Bunu yaparsanız ülkeyi çok sert vuracağız Trump, İran'ı açık açık tehdit etti: Bunu yaparsanız ülkeyi çok sert vuracağız
Kız öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmen görevden uzaklaştırıldı Kız öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmen görevden uzaklaştırıldı
Komşuda bilanço korkunç boyutlara ulaştı, İsrail’den ateşi körükleyecek hamle geldi Komşuda bilanço korkunç boyutlara ulaştı, İsrail'den ateşi körükleyecek hamle geldi
Şiddetli fırtınada beş yıldızlı otelin iskelesinde çalışan işçiler denize savruldu: 1 ölü, 2 yaralı Şiddetli fırtınada beş yıldızlı otelin iskelesinde çalışan işçiler denize savruldu: 1 ölü, 2 yaralı
Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde köklü değişiklik Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde köklü değişiklik
Suriye ordusu YPG’ye süre verdi: Halep’i bir an önce terk edin Suriye ordusu YPG'ye süre verdi: Halep'i bir an önce terk edin

07:53
Kuvvetli kar yağışı geliyor Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi’ne tatil çağrısı
Kuvvetli kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi'ne tatil çağrısı
07:22
Operasyon YPG’yi böldü İç çatışma çıktı, çok sayıda terörist öldü
Operasyon YPG'yi böldü! İç çatışma çıktı, çok sayıda terörist öldü
00:53
Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu Aralarında Selen Görgüzel de var
Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu! Aralarında Selen Görgüzel de var
00:29
Uyuşturucu ve fuhuş skandalıyla gündeme gelen Bebek Otel’e jandarmadan baskın
Uyuşturucu ve fuhuş skandalıyla gündeme gelen Bebek Otel'e jandarmadan baskın
23:58
Tump: İran’da insanlar öldürülürse müdahale ederiz
Tump: İran'da insanlar öldürülürse müdahale ederiz
23:54
Fidan’dan dikkat çeken çıkış: ’’Trump’ın Maduro’ya yaptığı teklifleri biliyorduk ama..’’
Fidan'dan dikkat çeken çıkış: ''Trump'ın Maduro'ya yaptığı teklifleri biliyorduk ama..''
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 08:10:47. #7.11#
SON DAKİKA: İran'daki Gösterilerde Ölü Sayısı 65'e Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.