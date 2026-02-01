İran'daki Protestolarda 3.117 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İran'daki Protestolarda 3.117 Kişi Hayatını Kaybetti

01.02.2026 18:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi, ülkedeki protestolar sırasında çıkan olaylarda hayatını kaybeden 3 bin 117 kişiden 2 bin 986'sının isimlerinin yer aldığı bir rapor yayımladı.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi, ülkedeki protestolar sırasında çıkan olaylarda hayatını kaybeden 3 bin 117 kişiden 2 bin 986'sının isimlerinin yer aldığı bir rapor yayımladı.

Ülkede 28 Aralık 2025'te başlayan protestolarda hayatını kaybedenlere ilişkin, İran Cumhurbaşkanlığı Ofisince bir rapor yayımlandı.

Söz konusu raporda, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın öncülük ettiği şeffaflık, sorumluluk ve hesap verebilirlik politikası gereği, gösteriler sırasında çıkan olaylarda hayatını kaybeden güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişiden 2 bin 986'sının isimlerinin açıklandığı ifade edildi.

Raporda, 131 kişinin kimlik tespitinin yapılamadığı için isimlerinin açıklanamadığı ve konuyla ilgili çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Raporda ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Son dönemde yaşanan olaylarda hayatını kaybedenlerin tamamı bu toprağın evlatlarıdır ve hiçbir acılı yakını sahipsizlik içinde bırakılmamalıdır. Bu toprakların tarihsel düşmanları, insanların hayatını bir sayıdan ibaret görüp onu siyasi çıkarları için artırıp azaltılabilir bir rakam gibi kullanan yaklaşımlarının aksine, İran İslam Cumhuriyeti'ne göre bu acı olaylarda hayatını kaybedenler yalnızca birer sayı değildir, her biri birer toplum ve bir dünyadır."

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

İran Şehit ve Gaziler Vakfı'nın Adli Tıp Kurumu'na dayandırdığı 21 Ocak'taki açıklamasında, gösteriler sırasında çıkan olaylarda güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Hayatını kaybedenlerin 2 bin 427'sinin "silahlı terör grupları" tarafından öldürülen güvenlik güçleri ile sivil vatandaşlar olduğu belirtilerek, bu kişilerin "şehit" sayıldığı ifade edilmişti.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA) ise gösterilerde çıkan olaylarda 6 bin 713 kişinin hayatını kaybettiğini, 49 bin kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'daki Protestolarda 3.117 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Havada büyük panik Yolcu uçağı Ankara’ya acil iniş yaptı Havada büyük panik! Yolcu uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı
Meydan savaşı gibi Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar Meydan savaşı gibi! Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar
Epstein dosyalarında Modi’nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
Pedofili dosyasından Mamdani’nin annesinin de görüntüleri çıktı Pedofili dosyasından Mamdani'nin annesinin de görüntüleri çıktı
Fatih Ürek bugün son yolculuğuna uğurlanacak Fatih Ürek bugün son yolculuğuna uğurlanacak
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı Bu iddia doğruysa ülke fena karışır Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı! Bu iddia doğruysa ülke fena karışır

19:25
Gökyüzünde skandal: American Airlines uçağını tuvalet suyu bastı
Gökyüzünde skandal: American Airlines uçağını tuvalet suyu bastı
18:58
Canlı anlatım: RAMS Park’ta goller üst üste
Canlı anlatım: RAMS Park'ta goller üst üste
18:22
Türk tır sürücüsü Kanada’da kahraman ilan edildi
Türk tır sürücüsü Kanada'da kahraman ilan edildi
18:21
İstanbullular dikkat Hem meteoroloji hem valilik uyardı
İstanbullular dikkat! Hem meteoroloji hem valilik uyardı
18:16
Epstein dosyasından Putin çıktı Veliahtını dahi belirlemişler
Epstein dosyasından Putin çıktı! Veliahtını dahi belirlemişler
18:13
Sözleşme yapıldı Galatasaray’da üçüncü transfer de tamam
Sözleşme yapıldı! Galatasaray'da üçüncü transfer de tamam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2026 20:29:28. #7.11#
SON DAKİKA: İran'daki Protestolarda 3.117 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.