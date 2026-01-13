İran'daki Protestoların Ardındaki Ölüm Nedenleri Açıklandı - Son Dakika
İran'daki Protestoların Ardındaki Ölüm Nedenleri Açıklandı

13.01.2026 14:30
İran Adli Tıp Kurumu Başkanı, protestocuların silahlı teröristlerce hedef alındığını açıkladı.

İran Adli Tıp Kurumu Başkanı Abbas Mescidi Arani, hayatını kaybeden çoğu protestocunun silahlı teröristler tarafından kesici aletlerle hayati organları hedef alınarak veya yakın mesafeden av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğünü açıkladı.

İran devlet televizyonuna göre Arani, hayatını kaybeden protestocuların ölüm nedenlerine dair açıklamalarda bulundu.

Arani, olaylarda hayatını kaybedenlerin önemli bir kısmının, kesici aletlerle hayati organlarının hedef alındığını, çok yakın mesafeden av tüfeğiyle ateş edilmesi veya çatılardan hedef alınmaları sonucu yaşamını yitirdiğini söyledi.

Protestocuların arasına silah eğitimi almış bazı unsurların sızdığını iddia eden Arani, söz konusu unsurların göstericileri hayati organlarını vuracak şekilde hedef aldığını öne sürdü.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 13 Ocak'ta gösterilerin 16. gününe ilişkin yayımladığı raporda, 133'ü emniyet görevlisi ve biri savcı, 9'u 18 yaşın altında toplam 664 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 721 kişinin de gözaltına alındığını belirtmişti.

Protestolarda şiddet olayları ve polis müdahalesinin artmasıyla 9 Ocak'ta ülke genelinde internet kesilmişti.

Kaynak: AA

