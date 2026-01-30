İran'dan AB'ye Sert Tepki - Son Dakika
İran'dan AB'ye Sert Tepki

İran'dan AB'ye Sert Tepki
30.01.2026 13:35
İran, AB'nin Devrim Muhafızları'nı terör listesine almasını 'düşmanca' olarak kınadı.

TAHRAN, 30 Ocak (Xinhua) -- İran, Avrupa Birliği'nin, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu "terör örgütleri" listesine almasını güçlü şekilde kınayarak, kararı "düşmanca ve provokatif" diye nitelendirdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas perşembe günü yaptığı açıklamada AB dışişleri bakanlarının, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu "terör listesine" ekleme kararı aldıklarını duyurmuştu.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın bildirdiğine göre, İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı aynı gün yaptığı açıklamada, AB'nin söz konusu hamlesini kınayarak, Avrupa'daki politika yapıcıların, attıkları bu adımın "tehlikeli" sonuçlarından doğrudan sorumlu olacakları uyarısında bulundu.

Açıklamada, "Avrupa Birliği'nin rasyonellikten uzak, sorumsuz ve nefret dolu bu hamlesi, şüphesiz ABD ve İsrail'in hegemonyacı ve insanlık dışı politikalarına sorgusuz sualsiz itaat etmeyi amaçladığı gibi AB'nin, İran'ın asil halkına, silahlı kuvvetlerine, güvenliğine ve bağımsızlığına karşı beslediği derin düşmanlık ve kini göstermektedir" denildi.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi de sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, AB'nin söz konusu kararını sert bir şekilde eleştirerek, "Şu anda birkaç ülke bölgemizde topyekün bir savaşın patlak vermesini önlemeye çalışıyor. Ancak bunların hiçbiri Avrupa ülkesi değil" dedi.

Erakçi, "Avrupa ise yangına körükle gitmekle meşgul. ABD'nin emriyle 'yaptırımların geri getirilmesi' mekanizmasını izleyen Avrupa, şimdi de ulusal ordumuzu sözde 'terör örgütü' diye tanımlayarak bir başka önemli stratejik hata yapıyor" ifadelerini kullandı.

AB'nin İran ordusunu listeye almasını, "apaçık bir ikiyüzlülük" diye nitelendiren Erakçi, "AB'nin şu anki tutumu kendi çıkarlarına büyük zarar veriyor. Avrupalılar hükümetlerinin sunduğundan daha iyisini hak ediyor" dedi.

Kaynak: Xinhua

Devrim Muhafızları, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, Terör, İran, Son Dakika

İran'dan AB'ye Sert Tepki

İran'dan AB'ye Sert Tepki
