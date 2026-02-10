İran'dan ABD'ye Netanyahu Uyarısı - Son Dakika
İran'dan ABD'ye Netanyahu Uyarısı

10.02.2026 18:50
Laricani, ABD'nin müzakerelerde İsrail'in etkisine dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ABD'nin İran ile müzakere sürecinde, " İsrail'in yıkıcı rolüne karşı dikkatli olması gerektiğini" belirtti.

Laricani, Amerikan X şirketinin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Washington ziyaretine ilişkin, "Netanyahu şu anda Amerika Birleşik Devletleri'ne doğru yola çıktı. Amerikalılar akıllıca düşünmeli ve onun, uçuşu öncesinde sergilediği tavırlardaki gibi 'Amerikalılara nükleer müzakerelerin çerçevesini öğretmeye gidiyorum' izlenimi oluşturmasına izin vermemelidir." ifadelerini kullandı.

İranlı yetkili, "(Amerikalılar) Siyonistlerin (İsrail) yıkıcı rolüne karşı teyakkuzda olmalıdırlar." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, savaş suçları ve insanlığa karşı işlediği suçlardan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından hakkında tutuklama kararı çıkarılan İsrail Başbakanı Netanyahu ile yarın Beyaz Saray'da bir araya gelecek.

Netanyahu, Washington'a hareketinden önce yaptığı açıklamada, İran ile ABD arasındaki müzakere sürecine ilişkin "İsrail'in görüş ve prensiplerini aktaracağını" söylemişti.

Kaynak: AA

