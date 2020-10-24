İran'dan Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatürlerin yayımlanmasına izin veren Fransa'ya tepki - Son Dakika

İran, Fransa'da Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürlerin yayımlanmasına tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, yaptığı yazılı açıklamada, Hz. Muhammed'e yönelik her türlü hakaret ve saygısızlıkla bu eylemlerin Fransız yetkililer tarafından desteklenmesini kınadı.

İslam'a yönelik hakaretlerin kabul edilemeyeceğini vurgulayan Hatibzade, "Dünyada 1 milyar 800 milyon Müslüman'ın saygı duyduğu kutsal bir şahsiyete hakaretin hiçbir gerekçesi olamaz." ifadesini kullandı.

Hatibzade, "Kuşkusuz, Fransız yetkililerin bu konudaki kabul edilemez tutumları, aşırılığa ve kınanması gereken şiddete karşı uygun ve tedbirli bir cevap olmamış ve nefretin her zamankinden daha fazla artmasına neden olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Karikatürleri öğrencilerine gösteren öğretmen öldürülmüştü

Fransa'nın başkenti Paris yakınlarındaki Conflans Sainte-Honorine semtinde 16 Ekim'de Samuel Paty adlı bir öğretmen başı kesilerek öldürülmüştü.

Fransız yetkililer, öğretmenin katil zanlısının, aynı gece cesedin yakınlarında elinde bıçakla görüldüğünü ve kaçtıktan sonra polis tarafından vurularak öldürüldüğünü açıklamıştı.

Ortaokul öğretmeninin derste öğrencilerine Hz. Muhammed'in çirkin şekilde tasvir edildiği karikatürleri gösterdiği, velilerin de bu duruma tepki verdiği belirtilmişti.

Fransız polisi, ülke genelinde katile destek veren mesajlar yayımladıkları iddiasıyla Müslümanlara yönelik baskınlar yapmaya başlamıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, özgürlükleri savundukları iddiasıyla karikatürleri yayımlamaktan geri durmayacaklarını söylemişti.